Mladoporočenca Jeff Bezos in Lauren Sanchez na zmenku v Saint-Tropezu

Zakonca Jeff Bezos in Lauren Sanchez obožujeta Evropo. Milijarder in njegova soproga sta si pred mesecem dni obljubila večno zvestobo v Benetkah, pred tem pa že nekaj časa na njuni jahti plula najprej ob francoski obali, nato pa po Jadranskem morju. Zdaj so ju znova opazili na evropskih tleh, zaljubljenca pa sta se odpravljala na večerjo v Saint-Tropezu.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez sta se po kratki vrnitvi v domovino vrnila v Evropo. Par so opazili v francoskem letoviškem mestu Saint-Tropez, kjer sta se odpravila na večerjo, veliko pozornosti pa je pritegnila 55-letnica, ki je nosila prosojno črno obleko z živalskim vzorcem in z njo razkrila veliko kože.

Zakonca Bezos sta se vrnila v Evropo. FOTO: Profimedia icon-expand

Nekdanja televizijska voditeljica z dodatki ni pretiravala in si je nadela zgolj zapestnico na levo zapestje in poročni prstan, obula pa je črne sandale z visokimi petami. Zakonca sta se držala za roke in nasmejana odkorakala v restavracijo, kjer sta se družila ob intimni večerji.

Novopečena gospa Bezos je znova pritegnila veliko pozornosti. FOTO: Profimedia icon-expand

Par so v Franciji opazili že pred nekaj dnevi, ko sta se sprehodila po mestu Antibes, tudi takrat pa je največ pozornosti pritegnila Lauren, ki je nosila luksuzno torbico. Kljub temu da gre za droben modni kos, je za kreacijo francoske modne znamke Dior odštela vrtoglavo ceno.