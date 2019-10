Mladoporočenca razkrila poročne fotografije

Potem ko sta Justin Bieber in Hailey Baldwin pred dnevi imela še drugi poročni obred, je mlada nevesta oboževalca razveselila z uradnimi poročnimi fotografijami, na kateri je končno pokazala tudi poročno obleko. Manekenka se je odločila za obleko v slogu morske deklice, ki je poudarila njene linije, da je poudarila nežnost pa se je odločila za čipke, ki so se nadaljevale tudi na dolgi vlečki. Obleko ji je oblikoval nadvse priljubljen modni oblikovalec in lastnik znamke Off White Virgil Abloh .

Skico poročne obleke je slavni oblikovalec objavil tudi na Instagramu, in na njej je razvidno, da je napis na vlečki 'dokler naju smrt ne loči' res del obleke – Hailey je namreč objavila fotografijo vlečke z napisom in mnogi oboževalci so mislili, da je napis dodala kasneje le kot del Instagram fotografije.

"Virgil Abloh hvala, ker si oživil mojo vizijo in ustvaril mojo sanjsko obleko. Ti in tvoja ekipa sta neverjetna in za vedno bom hvaležna, da sem oblekla tvojo čudovito kreacijo," je še zapisala 22-letna mladenka.