Mladostna Shania Twain dopolnila 60 let

Shania Twain je dopolnila 60 let. Pevka je na družbenem omrežju delila nostalgično objavo, s katero je spomnila na ikoničen videz v videospotu za pesem Man! I Feel Like a Woman! , dodala pa je tudi novejšo fotografijo, na kateri pozira v beli srajci in črnih boksaricah, v ozadju pa je verz z omenjene uspešnice iz leta 1997.

"Vse najboljše zame! Kako sem lahko že 60? Res sem vesela, da sem obdržala nekaj fotografij iz 80. let, ko se mi ni niti sanjalo, kaj me čaka, Shania Twain pa še sploh ni obstajala. Ne morem razložiti, kako sem hvaležna za življenje, ki ga imam. Za družino, prijatelje, oboževalce in navdih, ki ga dobim od vseh vas," je zapisala.

"Skozi čas sem skušala ostati zvesta sama sebi, kar pa nameravam tudi v naslednjem poglavju," je še dodala. Zvezdnica je mesece pred rojstnim dnem spregovorila o tem, kako je iskala način, da bi sprejela samo sebe in premagala težave, s katerimi se je srečala zaradi nesamozavesti glede videza.