Mladostna Shania Twain dopolnila 60 let

Shania Twain je dopolnila 60 let. Pevka je na družbenem omrežju delila nostalgično objavo, s katero je spomnila na ikoničen videz v videospotu za pesem Man! I Feel Like a Woman!, dodala pa je tudi novejšo fotografijo, na kateri pozira v beli srajci in črnih boksaricah, v ozadju pa je verz z omenjene uspešnice iz leta 1997.
"Vse najboljše zame! Kako sem lahko že 60? Res sem vesela, da sem obdržala nekaj fotografij iz 80. let, ko se mi ni niti sanjalo, kaj me čaka, Shania Twain pa še sploh ni obstajala. Ne morem razložiti, kako sem hvaležna za življenje, ki ga imam. Za družino, prijatelje, oboževalce in navdih, ki ga dobim od vseh vas," je zapisala.
"Skozi čas sem skušala ostati zvesta sama sebi, kar pa nameravam tudi v naslednjem poglavju," je še dodala. Zvezdnica je mesece pred rojstnim dnem spregovorila o tem, kako je iskala način, da bi sprejela samo sebe in premagala težave, s katerimi se je srečala zaradi nesamozavesti glede videza.
"Ko sem stopila pred kamero in se začela zanimati za oblačila in modo, sem dojela, da sem tudi jaz nenazadnje ženska in mi je to všeč. Ko sem napisala pesem Man, I Feel Like a Woman!, je bilo to pravzaprav praznovanje tega. Pred kamero sem se počutila opolnomočeno. Verjeti sem začela, da mi ne morejo škodovati in sem varna," je marca povedala za US Weekly.
"Seveda nimam takšnega telesa, kot sem si predstavljala, saj je moja predstava popolnega telesa manekenka, ki nima celulita, ima popolna razmerja in lepo hojo. To pač nisem jaz. Ljudje lahko izgubimo veliko časa, ko ignoriramo svoj videz. Bodimo iskreni sami s seboj," je še dodala.
