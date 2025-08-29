Svetli način
Tuja scena

Mladostna Shania Twain dopolnila 60 let

Los Angeles, 29. 08. 2025 14.55 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
2

Pevka Shania Twain je dopolnila 60 let. Zvezdnica je rojstni dan obeležila z objavo nove in starejše fotografije na družbenem omrežju, ob njima pa dodala čustveni pripis, v katerem se je zahvalila oboževalcem za podporo med kariero in navdih, ki so ji ga nudili skupaj z družino in prijatelji.

Shania Twain je dopolnila 60 let. Pevka je na družbenem omrežju delila nostalgično objavo, s katero je spomnila na ikoničen videz v videospotu za pesem Man! I Feel Like a Woman!, dodala pa je tudi novejšo fotografijo, na kateri pozira v beli srajci in črnih boksaricah, v ozadju pa je verz z omenjene uspešnice iz leta 1997.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vse najboljše zame! Kako sem lahko že 60? Res sem vesela, da sem obdržala nekaj fotografij iz 80. let, ko se mi ni niti sanjalo, kaj me čaka, Shania Twain pa še sploh ni obstajala. Ne morem razložiti, kako sem hvaležna za življenje, ki ga imam. Za družino, prijatelje, oboževalce in navdih, ki ga dobim od vseh vas," je zapisala.

"Skozi čas sem skušala ostati zvesta sama sebi, kar pa nameravam tudi v naslednjem poglavju," je še dodala. Zvezdnica je mesece pred rojstnim dnem spregovorila o tem, kako je iskala način, da bi sprejela samo sebe in premagala težave, s katerimi se je srečala zaradi nesamozavesti glede videza.

Preberi še Pevka Shania Twain o preobrazbi: Samo zabavam se!

"Ko sem stopila pred kamero in se začela zanimati za oblačila in modo, sem dojela, da sem tudi jaz nenazadnje ženska in mi je to všeč. Ko sem napisala pesem Man, I Feel Like a Woman!, je bilo to pravzaprav praznovanje tega. Pred kamero sem se počutila opolnomočeno. Verjeti sem začela, da mi ne morejo škodovati in sem varna," je marca povedala za US Weekly.

"Seveda nimam takšnega telesa, kot sem si predstavljala, saj je moja predstava popolnega telesa manekenka, ki nima celulita, ima popolna razmerja in lepo hojo. To pač nisem jaz. Ljudje lahko izgubimo veliko časa, ko ignoriramo svoj videz. Bodimo iskreni sami s seboj," je še dodala.

1butnskala
29. 08. 2025 16.10
Večna mladenka
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
29. 08. 2025 16.03
+1
Najstnica pač.
ODGOVORI
1 0
