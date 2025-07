Mladostna Vera Wang dopolnila 76 let

Vera Wang je pred dnevi dopolnila 76 let, skupaj z izbrano družbo pa je praznovala v Parizu. Modna oblikovalka je utrinke delila tudi na družbenem omrežju, na fotografijah pa je pokazala, kdo se ji je pridružil na rojstnodnevni večerji, kjer ni manjkala niti torta z izpisano številko njenih let, da se teh ne sramuje, pa je dokazala tudi tako, da je imela številko z zlatimi kristalči izpisano tudi na levi nadlahti.

Kljub temu, da je modna oblikovalka dopolnila 76 let, pa je pred kratkim za Page Six povedala, da se še ne namerava upokojiti."Imam zelo natrpan urnik za leto vnaprej in se skušam prebiti skozi vse obveznosti." Zvezdnica se je odzvala tudi na komentar o svojem mladostnem videzu in dejala, da tudi njej starost ne prizanaša: "Večino svojega življenja sem delala, ko ne delam, pa vzgajam hčerke. Vse to me zaposluje."