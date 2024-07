Mladostna Vera Wang praznovala 75. rojstni dan

Vera Wang ima 75 let. Legendarna modna oblikovalka, znana predvsem po kreiranju razkošnih poročnih oblek, je pred dnevi upihnila 75. svečko na rojstnodnevni torti, oseben praznik pa proslavila s prijatelji in družino na veliki zabavi. Utrinke je delila tudi na svojem Instagram profilu.

Za dogodek je modna oblikovalka nosila kar dve svoji kreaciji, črno in belo toaleto, v katerih je pokazala veliko kože. Uporabnike na spletu je znova navdušila in ponovno zbudila vprašanje, kako je mogoče, da je pri takšnih letih videti tako mladostno. Konec meseca maja smo poročali, da je oblikovalka s fotografijo na bazenu sprožila vneto debato.

"Večna mladost. Očitno imaš sindrom Benjamina Buttona," je pod fotografije zapisal eden od uporabnikov. "Nauči me svojih metod," je objavo komentirala druga uporabnica. A kljub temu, da je videti vse prej kot 70-letna gospa, Wangova prisega na precej nezdrave metode. Brez zadržkov si tudi večkrat na teden privošči hitro prehrano in krofe, mladosten videz pa pripisuje kombinaciji "dela, spanca, čim manj sonca in koktajla z vodko."