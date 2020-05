Sestra Miley Cyrus se je večkrat počutila pozabljeno: Živela sem v njeni senci

Med pogovorom na Instagramu je povedala, o čem govori in celo v solzah pojasnila, kako težko ji je bilo, ko je bila mlajša. Predvsem ji je bilo težko zaradi kritik na njen račun. "Najmočnejše sporočilo je v drugi kitici pesmi. Ker sem rojena v družini Cyrus, so bili do mene zelo neizprosni. Veliko so zahtevali od mene in niso razumeli, zakaj trpim, da sem Mileyjina sestra," je povedala 20-letna Noha in dodala: "Vedno sem se počutila kot oseba, za katero je vsem vseeno, sploh glede na besede, ki sem jih zasledila na spletu."

Povedala je, da so bili trenutki, ki so bili zanjo izjemno težki. Ljudje so mi že večkrat dali vedeti, da ne glede na to, kaj dosežem v življenju, bom vedno živela v sestrini senci. Priznala je, da je to tudi sama verjela, zato je bilo težko preseči temne misli."To, da sem v njeni senci, sem poslušala celo življenje. Vsak dan, celo življenje. Ali je bilo to ali pa so mi na nek način sporočali, da nisem dovolj dobra umetnica ali pa so se spotaknili ob moj videz. Včasih se počutim, kot da tudi diham narobe,"je še dodala strta glasbenica. »To sem želela povedati v pesmi in verjetno o tem ne bom več govorila,« je še dodala in povedala, da se je težko soočala s komentarji na spletu.

Med tem, ko Noah ni uspelo, da bi postala velika zvezda v glasbeni industriji pa je njena 27-letna sestra, ki je veliko bolj znana, do nje zelo zaščitniška. Že pred tremi leti je Miley v enem od radijskih intervjujev povedala, da upa, da bo sestrica ne glede na stanje v glasbi ostala zvesta sama sebi in ne bo podlegla trendom:"Nočem, da bi Noah postal kot vsi, saj te glasbena industrija hitro spravi v bedo. Želijo omejiti tvoj stil, tvoje misli. Nočem, da bi kdaj čutila ta pritisk, nočem da bi se spreminjala za druge ljudi."Takrat je Miley povedala tudi, da je Noah že pred leti svetovala, naj na Instagramu izklopi komentarje in da naj sebe ne išče na spletu.