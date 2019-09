Mlajši Beckham že pri 17 'veliki osvajalec' ženskih src

Po poročanju tujih medijev je 17-letni sin Victorie in Davida Beckhama , Romeo Beckham , pravi osvajalec ženskih src. Pred kratkim je pristal v središču pozornosti zaradi razmerja s 15-letno igralko Millie Bobbie Brown , ki je zaslovela z vlogo Eleven v seriji Stranger Things. Njuno razmerje je po pisanju tujih tabloidov morala najprej odobriti mama Victoria, ki je bila Millie naklonjena – kljub temu pa njuna ljubezen ni obstala dolgo časa.

Mlajši Beckham pa, kot vse kaže, ne žaluje za izgubljeno ljubeznijo. Nedavno so v javnosti začele krožiti govorice, da se videva z modelom Mio Mimi Moocher, ki je govorice potrdila s čestitko, ki jo je namenila Romeu za njegov 17. rojstni dan. Tuji mediji poročajo, da sta zakonca Beckham že spoznala sinovo novo dekle, vsi skupaj pa so že obedovali v eni od britanskih restavracij, kjer so jih opazili tamkajšnji fotografi.