Mlajši brat vojvodinje Kate 'iz omare potegnil okostnjaka'

31-letni James Middleton , poslovnež in mlajši brat vojvodinje Kate Middleton , se je kljub dejstvu, da je njegova sestra svetovno znana osebnost, večino časa držal v ozadju. Nedavno pa je, s potezo, ki je za večino ljudi nekaj popolnoma vsakdanjega, uspel pritegniti pozornost širše javnosti. Na Instagramu je ustvaril osebni uporabniški račun, kjer je ob eni izmed svojih fotografij delil zelo intimno zgodbo. Priznal je namreč, da se je dolgo boril proti motnji pomanjkanja pozornosti in spremljajoči depresiji. Duševna stiska ga je pestila dobro leto, preden se je končno odločil poiskati strokovno pomoč.

V priznanju odprtega tipa je zapisal: ''Zavedam se, da sem močno privilegiran in da živim zelo dobro življenje. A zaradi tega nisem bil nič bolj imun na depresijo. Situacijo je zapleteno opisati. Ne gre niti za občutek žalosti ... To je bolezen, rak uma. Ne gre za čustvo, temveč pomanjkanje vseh čustev. Obstajaš ... Ne da bi se zavedal, kaj je tvoje poslanstvo in katera pot je prava.''

Middleton je opisal tudi občutke, ki so ga prežemali skoraj vsak dan trajajoče bolezni okoli leta 2014: ''Nisem bil zmožen začutiti veselja, navdušenja ali hrepenenja – namesto tega sem se vsak dan zbujal z utrujajočim občutkom anksioznosti. Nisem sicer šel tako daleč, da bi razmišljal o samomoru, a vedel sem, da tako ne želim živeti več.''

James je po ustvarjenem profilu na Instagramu praktično čez noč pridobil več tisoč novih oboževalcev in čeprav je član 'Instagram skupnosti' manj kot en teden, mu že zdaj sledi več kot 120.000 uporabnikov Instagrama. Številni so že podali mnenje, da je mlajši vojvodinjin brat tudi izjemno čeden.

In kaj je pravi razlog, da se je prav zdaj odločil spregovoriti o svoji duševni stiski? 31-letnik je priznal, da se je po daljšem težavnem obdobju leta 2016 odločil poiskati zdravniško pomoč in testi, ki jih je moral opraviti, so odkrili srčne nepravilnosti, povezane s anksioznostjo in stresom. Takrat je še vedno molčal o svojem zdravstvenem stanju in tudi skozi celotno leto 2017 ni želel govoriti o čedalje hujši obliki depresije: ''Takrat sem že z veliko težavo normalno deloval. Nehal sem govoriti s prijatelji, hodil sem skozi obdobja dela in golega 'obstajanja', a v tistem času nisem naredil skorajda nič. Konec leta sem se o svojih občutkih pogovoril tudi z osebnim zdravnikom, ki me je napotil k psihiatru. Slednji je ugotovil, da trpim za obliko pomanjkanja pozornosti in temu primerno prilagodil mojo terapijo. Priznam, če bi vse to vedel že prej, bi bilo moje življenje veliko lažje.''