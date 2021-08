MMA borka toži Halle Berry zaradi izgube dveh kariernih priložnosti

MMA borka Cat Zingano se je odločila, da bo tožila oskarjevko Halle Berry. Športnica se je pred časom odločila, da bo sodelovala v novem filmu Halle Berry z naslovom Bruised , ki govori o različnih borilnih veščinah in izzivi, pred katerimi so postavljeni športniki te discipline.

Film Bruised je bil prvič predvajan lani novembra na filmskem festivalu v Torontu. Berryjeva se je pod novi film podpisala kot glavna igralka in tudi kot režiserka. Pred začetkom snemanja je k sodelovanju povabila tudi Cat Zingano. Ta je oklevala, kaj narediti, saj se je morala odločiti med UFC kariero in igralsko kariero. Med časom snemanja filma bi jo namreč čakala pomembna UFC tekma, ki bi odločila o njeni nadaljnji športni karieri. Odločila se je za slednje in očitno naredila napako.

Ko je Cat podpisala pogodbo s hollywoodsko igralko, je ostala brez pogodbe pri UFC in sledila je nova odpoved. Tudi filmska ekipa se je odločila, da se poslovijo od Cat, saj so v filmu želeli imeti le UFC borce in borke. A Cat po podpisu pogodbe za film to ni bila več.

Dva tedna po podpisu pogodbe z igralko je Halle Cat pojasnila, da z borko ne more več sodelovati, saj lahko pri snemanju filma sodelujejo le UFC borci. Kar pa Cat po novem ni bila več. Zinganov odvetnik je v tožbi zapisal še, da je borka računala na Berryjevo in njeno obljubo, da bo lahko sodelovala pri filmu, če se odloči, da se odpove izjemno pomembnemu boju v ringu.