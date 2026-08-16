Množica pričakala krsto Bonnie Tyler

Domačini in oboževalci iz vsega sveta so se zbrali na ulicah Mumblesa v bližini mesta Swansea, da bi si ogledali mrliški voz, ki je prevažal njeno krsto, ovito v valižansko zastavo. Na desetine jih je čakalo pred pevkinim nekdanjim domom in tam polagalo cvetje.

"Vedno se je vračala domov in poskrbela, da se je vrnila k svojim oboževalcem v Walesu," je dejala 18-letna oboževalka. "Njene pesmi so se resnično dotaknile mnogih ljudi tukaj v Walesu. Zelo smo jo imeli radi." Bonnie Tyler se je rodila kot Gaynor Hopkins, hči rudarja, ki je živela v javnem stanovanju z zunanjim straniščem v Skewenu v Walesu, približno 11 kilometrov od Swanseaja. Odraščala je s tremi sestrami in dvema bratoma.

Pevka si je prislužila tri nagrade grammy in leta 2013 zastopala Veliko Britanijo na tekmovanju za pesem Evrovizije, kjer je osvojila 19. mesto. Leta 2022 jo je kraljica Elizabeta II. odlikovala kot članico reda britanskega imperija za njene zasluge v glasbi, predvsem zaradi pesmi Total Eclipse of the Heart.