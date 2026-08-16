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Množica pričakala krsto Bonnie Tyler

Mumbles, 16. 08. 2026 13.24 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Krsta Bonnie Tyler je prispela domov, pričakala jo je nepregledna množica.

V obmorski valižanski vasici Mumbles se je zbralo na stotine oboževalcev, da bi se poslovili od pokojne pevke Bonnie Tyler, ko so njeno krsto pripeljali domov. Z grammyji nagrajena zvezdnica, znana po hitu Total Eclipse of the Heart, je pretekli mesec umrla v bolnišnici na Portugalskem. Stara je bila 75 let.

Domačini in oboževalci iz vsega sveta so se zbrali na ulicah Mumblesa v bližini mesta Swansea, da bi si ogledali mrliški voz, ki je prevažal njeno krsto, ovito v valižansko zastavo. Na desetine jih je čakalo pred pevkinim nekdanjim domom in tam polagalo cvetje.

"Vedno se je vračala domov in poskrbela, da se je vrnila k svojim oboževalcem v Walesu," je dejala 18-letna oboževalka. "Njene pesmi so se resnično dotaknile mnogih ljudi tukaj v Walesu. Zelo smo jo imeli radi." Bonnie Tyler se je rodila kot Gaynor Hopkins, hči rudarja, ki je živela v javnem stanovanju z zunanjim straniščem v Skewenu v Walesu, približno 11 kilometrov od Swanseaja. Odraščala je s tremi sestrami in dvema bratoma.

Pevka si je prislužila tri nagrade grammy in leta 2013 zastopala Veliko Britanijo na tekmovanju za pesem Evrovizije, kjer je osvojila 19. mesto. Leta 2022 jo je kraljica Elizabeta II. odlikovala kot članico reda britanskega imperija za njene zasluge v glasbi, predvsem zaradi pesmi Total Eclipse of the Heart.

Krsta Bonnie Tyler je prispela domov, pričakala jo je nepregledna množica.
Krsta Bonnie Tyler je prispela domov, pričakala jo je nepregledna množica.
FOTO: AP

Balada se je povzpela na vrh lestvic v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike ter imela več kot milijardo predvajanj, k čemur so prispevali tudi pravi mrki leta 2017, 2024 – in nazadnje ta teden. Znana je bila tudi po drugih uspešnicah, kot sta It's a Heartache in Holding Out For a Hero.

V ponedeljek bo v cerkvi v Swanseaju potekala maša za družino in prijatelje, preden se bo pevka odpravila na zadnjo pot skozi svoj domači kraj Skewen.

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