Moby se za nekaj časa umika zaradi drame okoli Portmanove

"Za nekaj časa se bom umaknil, a preden grem, bi se rad še enkrat opravičil in jasno povedal, da je bilo vse skupaj moja napaka. Jaz sem izdal knjigo, ne da bi jo pokazal ljudem, o katerih sem pisal. Jaz sem objavljal v obrambi in z aroganco. Jaz sem tisti, ki je bil brezobziren in nespoštljiv, tako zdaj kot pred 20 leti. Očitno ne moremo kriviti nikogar, samo mene. Hvala vam, še enkrat oprostite," je na Instagramu zapisal glasbenik.

53-letni glasbenik je namreč v knjigi napisal, da sta se srečala v zaodrju, ko je bil star 33 let in ona 20 let, a je Natalie dejala, da je bila še najstnica. Igralka je nato izjavila, da je bilo njuno prijateljstvo z njene strani zgolj platonske narave, nato pa je spoznala, da se "precej starejši moški do nje obnaša nespodobno", saj je bila sama na koncu srednje šole.

Moby je sprva komentiral, "da to sicer ne spremeni dejstev o njuni bežni romantični skupni zgodovini", nato pa se iskreno opravičil in dejal, da bi "moral ravnati bolj odgovorno in spoštljivo, ko sta se Natalie prvič srečala".