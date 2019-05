Moby v novi biografiji trdi, da je hodil z Natalie, Christino in Lano

53-letni zvezdnik elektronske glasbeMoby ostaja pri svojih trditvah, da je nekoč hodil z mlado igralko Natalie Portman, ki je sicer zanikala, da bi to bilo res, a sam trdi, da "to ne spremeni dejstev o njuni skupni preteklosti".To je on zdaj opisal v svoji novi biografiji Then it fell apart (Potem je razpadlo). Kot je zapisal, naj bi ga ona po bežni romanci zapustila zaradi drugega moškega.

Igralka se je sicer odzvala v intrevjuju za revijo Harper's Bazaar, kjer je dejala, da je bilo njuno prijateljstvo z njene strani zgolj platonske narave, dokler ni ugotovila, da se "precej starejši moški do nje obnaša nespodobno", saj je takrat ravno zaključila srednjo šolo.

"Spoštujem morebitno obžalovanje Natalie, da je hodila z menoj (če se pošten, bi bilo tudi meni žal, če bi hodil z mano), a to ne spremeni dejstev o najini bežni romantični skupni zgodovini," je izjavil Moby.

Dejstvo je, da je med zvezdnikoma kar 16 let starostne razlike, drži pa tudi, da obstajajo njune skupne fotografije, na eni je celo on brez majice in podobno.

Moby bo knjigo izdal v začetku junija, očitno pa se je kar potrudil, da je precej završčalo okoli nje, saj je med drugim v njej opisal tudi svoje romantične izkušnje s pevkoLano Del Rey, ko je bila še Lizzie Grant, ter z igralko Christino Ricci.