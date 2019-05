Mobyjevo javno opravičilo Natalie Portman

53-letni glasbenik je namreč v knjigi napisal, da sta se srečala v zaodrju, ko je bil star 33 let in ona 20 let, a je Natalie dejala, da je bila še najstnica. Igralka se je sicer odzvala v intervjuju za revijo Harper's Bazaar, kjer je izjavila, da je bilo njuno prijateljstvo z njene strani zgolj platonske narave, dokler ni ugotovila, da se"precej starejši moški do nje obnaša nespodobno", saj je takrat ravno zaključila srednjo šolo.

"Po nekem času sem spoznal, da so mnoge kritike, ki so se nanašale name glede vključitve Natalie v knjigo Then It Fell Apart, zelo veljavne. Prav tako v celoti priznavam, da je bilo brezobzirno, da ji nisem vnaprej povedal, da je bila vključena v knjigo, hkrati pa prav tako nepremišljeno, da nisem v celoti spoštoval njenega odziva. Za Natalie imam veliko občudovanja, za njeno inteligenco, ustvarjalnost in aktivizem za pravice živali, zato sovražim, da sem njej ali njeni družini povzročil stres. Torej se za to opravičujem, Natalie, pa tudi drugim ljudem, o katerih sem pisal, pa jih o tem nisem prej obvestil. Prav tako se strinjam, da bi glede na dinamiko najine skoraj 14-letne starostne razlike, moral ravnati bolj odgovorno in spoštljivo, ko sva se Natalie in jaz prvič srečala pred skoraj 20 leti," je zapisal na Instagramu.