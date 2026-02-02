Močno bolan pevec prestrašil oboževalce: Leto 2027 je zame zadnje

Pevec Ray J je pretresel svoje oboževalce s trditvijo, da mu ni ostalo več veliko življenja. "2027 je zame definitivno zadnje," je 45-letnik povedal v videoposnetku, ki ga je delil na družbenih omrežjih in dodal: "Tako pravijo."
Ko je njegov prijatelj v videoposnetku protestiral nad njegovo izjavo in mu rekel, naj tega ne govori, si je pevec zgolj poraženo pokril glavo z rokami. "Ne bi smel iti tako daleč, brat," je svoje besede kasneje obžaloval pevec in dodal: "Moja bivša bo v redu, moji otroci bodo v redu. Če hočejo porabiti ves denar, naj ga. Jaz sem tukaj naredil svoje."
Zvezdnik je nato v novem videoposnetku, objavljenem na Instagramu, znova spregovoril o svoji smrtno nevarni hospitalizaciji in hudem primeru srčnega popuščanja, do katerega je prišlo zaradi pljučnice, ter se zahvalil družini, prijateljem in oboževalcem za njihove molitve med njegovim bojem z boleznijo. "Rad bi se vsem zahvalil za molitve zame. Bil sem v bolnišnici. Moje srce bije le približno 25 %, ampak dokler bom ostal osredotočen in na pravi poti, bo vse v redu," je dejal in dodal: "Moje zdravje ni v redu." K videoposnetku je še pripisal: "Skoraj sem umrl! Živ sem zaradi vaših molitev in podpore!"
Vir je 7. januarja za TMZ povedal, da je bil zvezdnik oddaje Love Hip & Hop sprejet v bolnišnico s hudo pljučnico, potem ko se je soočal s hudimi bolečinami v srcu, zaradi iste bolezni pa je bil ustvarjalec uspešnice One Wish hospitaliziran že leta 2021.
Američan, ki je s Kim Kardashian posnel razvpit spolni posnetek, ima trenutno za seboj burno obdobje – tako zasebno kot tudi pravno. Skupaj z njeno materjo, Kris Jenner, ga Kim toži, ker je javno trdil, da sta namenoma sodelovali pri objavi njunega posnetka in ju pri tem celo primerjal z zelo resnim kriminalnim primerom. Po njunem mnenju te trditve niso resnične in škodujejo njunemu ugledu.
Prav tako je bil decembra aretiran zaradi groženj s pištolo zoper njegovo odtujeno ženo Princess Love, s katero ima dva otroka. Slednja je februarja 2024 že četrtič vložila zahtevo za ločitev od njega.
Pljučnica je okužba pljuč, ki povzroči vnetje pljučnih mešičkov, imenovanih alveole. Alveole se lahko napolnijo s tekočino ali gnojem, kar povzroči kašelj s sluzjo ali gnojem, vročino, mrzlico in težave z dihanjem. Pljučnico lahko povzročijo različni mikroorganizmi, vključno z bakterijami, virusi in glivicami. Je lahko blaga ali pa smrtno nevarna, zlasti za dojenčke, majhne otroke in starejše od 65 let ter za osebe z oslabljenim imunskim sistemom.
Srčno popuščanje, znano tudi kot odpoved srca, je kronično stanje, pri katerem srce ne more učinkovito črpati krvi po telesu, da bi zadovoljilo potrebe telesa po krvi in kisiku. To ne pomeni, da je srce popolnoma prenehalo delovati, temveč da ne deluje tako, kot bi moralo. Simptomi lahko vključujejo kratko sapo, utrujenost, otekanje nog in gležnjev ter hitro ali nepravilno bitje srca. Vzroki za srčno popuščanje so lahko različni, vključno s srčnim napadom, visokim krvnim tlakom, boleznijo srčnih zaklopk ali okvaro srčne mišice.
Ray J, rojen kot William Ray Norwood Jr., je ameriški pevec, tekstopisec, igralec in televizijska osebnost. Svojo glasbeno kariero je začel v poznih 90. letih, najbolj znan pa je po svojem hitu 'One Wish' iz leta 2005. Poleg glasbene kariere je znan tudi po svojem nastopanju v resničnostnih šovih, kot je 'Love & Hip Hop: Hollywood', ter po svojem odnosu s Kim Kardashian, s katero je imel v preteklosti razmerje, ki je vključevalo izdajo njunega intimnega posnetka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.