Močno bolan pevec prestrašil oboževalce: Leto 2027 je zame zadnje

Pevec Ray J je pretresel svoje oboževalce s trditvijo, da mu ni ostalo več veliko življenja. "2027 je zame definitivno zadnje," je 45-letnik povedal v videoposnetku, ki ga je delil na družbenih omrežjih in dodal: "Tako pravijo."

Ko je njegov prijatelj v videoposnetku protestiral nad njegovo izjavo in mu rekel, naj tega ne govori, si je pevec zgolj poraženo pokril glavo z rokami. "Ne bi smel iti tako daleč, brat," je svoje besede kasneje obžaloval pevec in dodal: "Moja bivša bo v redu, moji otroci bodo v redu. Če hočejo porabiti ves denar, naj ga. Jaz sem tukaj naredil svoje."

Zvezdnik je nato v novem videoposnetku, objavljenem na Instagramu, znova spregovoril o svoji smrtno nevarni hospitalizaciji in hudem primeru srčnega popuščanja, do katerega je prišlo zaradi pljučnice, ter se zahvalil družini, prijateljem in oboževalcem za njihove molitve med njegovim bojem z boleznijo. "Rad bi se vsem zahvalil za molitve zame. Bil sem v bolnišnici. Moje srce bije le približno 25 %, ampak dokler bom ostal osredotočen in na pravi poti, bo vse v redu," je dejal in dodal: "Moje zdravje ni v redu." K videoposnetku je še pripisal: "Skoraj sem umrl! Živ sem zaradi vaših molitev in podpore!"

Vir je 7. januarja za TMZ povedal, da je bil zvezdnik oddaje Love Hip & Hop sprejet v bolnišnico s hudo pljučnico, potem ko se je soočal s hudimi bolečinami v srcu, zaradi iste bolezni pa je bil ustvarjalec uspešnice One Wish hospitaliziran že leta 2021.

Američan, ki je s Kim Kardashian posnel razvpit spolni posnetek, ima trenutno za seboj burno obdobje – tako zasebno kot tudi pravno. Skupaj z njeno materjo, Kris Jenner, ga Kim toži, ker je javno trdil, da sta namenoma sodelovali pri objavi njunega posnetka in ju pri tem celo primerjal z zelo resnim kriminalnim primerom. Po njunem mnenju te trditve niso resnične in škodujejo njunemu ugledu.

Prav tako je bil decembra aretiran zaradi groženj s pištolo zoper njegovo odtujeno ženo Princess Love, s katero ima dva otroka. Slednja je februarja 2024 že četrtič vložila zahtevo za ločitev od njega.