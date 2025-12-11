Močno shujšana Kelly Osbourne okrcala kritike: Moj oče je pravkar umrl

Kelly Osbourne se je ostro odzvala na komentarje vseh, ki jo obsojajo zaradi njenega videza, in dejala, da je močno shujšala zaradi smrti svojega očeta Ozzyja Osbourna. "Ljudem, ki nenehno mislijo, da so smešni in zlobni, ko pišejo komentarje, kot so 'Ste bolni' ali 'Pojdite z Ozempica' ali 'Niste videti dobro'," jih je naslovila na družbenem omrežju in dodala: "Moj oče je pravkar umrl in jaz se trudim po svojih najboljših močeh, edino, za kar moram trenutno živeti, je moja družina. In odločila sem se, da bom svoje vsebine delila z vami in delila srečno plat svojega življenja, ne pa bedne," je dodala 41-letnica.