Močno shujšana Kelly Osbourne okrcala kritike: Moj oče je pravkar umrl

Kelly Osbourne se je ostro odzvala na komentarje vseh, ki jo obsojajo zaradi njenega videza, in dejala, da je močno shujšala zaradi smrti svojega očeta Ozzyja Osbourna. "Ljudem, ki nenehno mislijo, da so smešni in zlobni, ko pišejo komentarje, kot so 'Ste bolni' ali 'Pojdite z Ozempica' ali 'Niste videti dobro'," jih je naslovila na družbenem omrežju in dodala: "Moj oče je pravkar umrl in jaz se trudim po svojih najboljših močeh, edino, za kar moram trenutno živeti, je moja družina. In odločila sem se, da bom svoje vsebine delila z vami in delila srečno plat svojega življenja, ne pa bedne," je dodala 41-letnica.
"Torej, vsem tem ljudem, odje**te," je na koncu povedala hči princa teme, ki je umrl julija po težkem boju s Parkinsonovo boleznijo. Kellyjino sporočilo je podprla tudi njena mati Sharon, med gostovanjem v oddaji Piersa Morgana. "Ima prav, veste. Ima prav. Trenutno ne more jesti," je dejala in dodala: "Nasilje na spletu je ščit za ljudi, ki so nesrečni."
Kelly Osbourne se je kasneje ponovno oglasila na družbenem omrežju in se zahvalila vsem, ki so se spomnili nanjo, ji namenili lepe besede, ki ji pomagajo prebroditi težek čas po izgubi očeta.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.