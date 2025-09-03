Svetli način
Močno shujšani Dwayne Johnson preplašil oboževalce

Benetke, 03. 09. 2025 06.00

E.K.
Filmski zvezdnik Dwayne The Rock Johnson se je na filmskem festivalu v Benetkah pojavil z znatno vitkejšo postavo, kar je presenetilo številne obiskovalce in sprožilo debate na družbenih omrežjih o vzrokih njegove preobrazbe.

Dwayne The Rock Johnson je na filmskem festivalu v Benetkah osupnil oboževalce s svojo vitko postavo. Igralec in profesionalni rokoborec v Italiji promovira svoj novi film The Smashing Machine, v katerem igra prvaka UFC Marka Kerra.

"Skala se je spremenila v kamenček ...," se je pošalil eden od uporabnikov družbenih omrežij, drugi pa je zapisal: "Meni to izgleda, kot da je narejeno z umetno inteligenco."  Kar nekaj oboževalcev pa je zanj zaskrbljenih. "Upam, da ni bolan, ker je videti zelo suh," je zapisal tretji. 53-letnik je namreč junija dejal, da se bori s težavami, povezanimi z zdravjem črevesja.

Zvezdnik je sicer pred kratkim razkril, da se je za preobrazbo odločil prav zaradi svoje nove vloge. "Ta preobrazba je bila nekaj, česar sem si resnično želel,"  pa je Johnson povedal na beneškem filmskem festivalu čez vikend. "Imel sem veliko srečo, da sem imel kariero, ki sem jo imel skozi leta, in da sem lahko posnel filme, ki sem jih posnel, a v meni je bil le glas, majhen glas, ki je rekel: 'No, kaj če bi lahko naredil več – želim narediti več in kako bi bilo to videti?'" je dodal po poročanju revije The Hollywood Reporter.

