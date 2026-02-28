Močno spremenjena Demi Moore šokirala oboževalce

Demi Moore se trenutno nahaja pri naših sosedih, na milanskem tednu mode, kjer pa je s svojim močno spremenjenim videzom sprožila val zaskrbljenosti v javnosti. Oblečena v črne usnjene hlače in ujemajočo se jakno je s svojim prihodom na Guccijevo revijo pritegnila ogromno pozornosti. Igralka je fotografskim objektivom ponosno razkazovala svojo novo paž pričesko, v naročju držala kosmatinca, mnogi pa niso mogli mimo njene opazno shujšane postave. Fotografije in videoposnetki z dogodka so kmalu zaokrožili po spletu.

Demi Moore FOTO: Profimedia

Njeni oboževalci niso mogli skriti svoje zaskrbljenosti. "Upam, da je v redu," je komentiral en uporabnik družbenega omrežja Instagram pod objavo njene fotografije, medtem ko je drugi vprašal: "Upam, da je to lasulja in da si ni dejansko postrigla svojih čudovitih las." Tretji je pripomnil: "Tako krhka je videti. Zelo sem zaskrbljen zanjo," četrti pa je dodal: "Oprostite, ampak to ni normalno."

Se igralka poslužuje zdravil za hujšanje?

Nekateri so prepričani, da je tudi zvezdnica podlegla zdravilom za hujšanje, katera v zadnjem času uporabljajo številne zvezde. Da se poslužujejo tovrstne metode za izgubo odvečne teže, so javno med drugim priznali že Amy Schumer, Robbie Williams, Meghan Trainor in Oprah Winfrey. "O moj bog, še ena žrtev Ozempica," pa je fotografiji Demi Moore iz Italije pripisal eden od njenih oboževalcev.