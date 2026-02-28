Močno spremenjena Demi Moore šokirala oboževalce

Demi Moore se trenutno nahaja pri naših sosedih, na milanskem tednu mode, kjer pa je s svojim močno spremenjenim videzom sprožila val zaskrbljenosti v javnosti. Oblečena v črne usnjene hlače in ujemajočo se jakno je s svojim prihodom na Guccijevo revijo pritegnila ogromno pozornosti. Igralka je fotografskim objektivom ponosno razkazovala svojo novo paž pričesko, v naročju držala kosmatinca, mnogi pa niso mogli mimo njene opazno shujšane postave. Fotografije in videoposnetki z dogodka so kmalu zaokrožili po spletu.
Njeni oboževalci niso mogli skriti svoje zaskrbljenosti. "Upam, da je v redu," je komentiral en uporabnik družbenega omrežja Instagram pod objavo njene fotografije, medtem ko je drugi vprašal: "Upam, da je to lasulja in da si ni dejansko postrigla svojih čudovitih las." Tretji je pripomnil: "Tako krhka je videti. Zelo sem zaskrbljen zanjo," četrti pa je dodal: "Oprostite, ampak to ni normalno."
Se igralka poslužuje zdravil za hujšanje?
Nekateri so prepričani, da je tudi zvezdnica podlegla zdravilom za hujšanje, katera v zadnjem času uporabljajo številne zvezde. Da se poslužujejo tovrstne metode za izgubo odvečne teže, so javno med drugim priznali že Amy Schumer, Robbie Williams, Meghan Trainor in Oprah Winfrey. "O moj bog, še ena žrtev Ozempica," pa je fotografiji Demi Moore iz Italije pripisal eden od njenih oboževalcev.
Ozempic je blagovna znamka zdravila, ki vsebuje učinkovino semaglutid. Gre za injekcijsko zdravilo, ki spada v skupino agonistov receptorjev GLP-1. Prvotno je bilo razvito za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, saj pomaga uravnavati raven sladkorja v krvi in izboljšati izločanje inzulina. V zadnjem času pa je postalo znano tudi po svojem stranskem učinku – zmanjšanju apetita in posledični izgubi telesne teže, zaradi česar ga nekatere zvezdnice uporabljajo tudi za namene hujšanja.
Milanski teden mode (Milano Fashion Week) je eden od štirih največjih in najpomembnejših modnih dogodkov na svetu, ki poteka dvakrat letno, februarja (za jesen/zimo) in septembra (za pomlad/poletje). Je platforma, kjer vodilne modne hiše, kot so Gucci, Prada, Versace in Armani, predstavijo svoje najnovejše kolekcije. Dogodek privablja modne oblikovalce, kupce, novinarje in vplivneže z vsega sveta, s čimer Milano utrjuje svoj status kot enega od globalnih modnih prestolnic.
