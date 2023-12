Moda, ki je pustila pečat v letu 2023

Živalske toalete, rožnata Barbie manija in glasbeni turneji, ki sta presegali rekorde in navduševali tako glasbeno kot modno. To je le nekaj modnih utrinkov, ki so pustili pečat v letošnjem letu. Za kom se je ozrlo največ modnih navdušencev?

Kylie šokirala z levjo toaleto: 'Ogabno in pretresljivo' Kylie Jenner je na pariškem tednu visoke mode poskrbela za buren odziv, ko je na revijo modne hiše Schiaparelli prispela v črni kreaciji, okrašeni z veliko levjo glavo. Vse prej kot neopazna toaleta je pošteno pretresla splet. Toaleta je bila del kolekcije modne hiše Schiaparelli, ki je bila predstavljena na pariškem tednu visoke mode. Kolekcija Inferno Couture je poleg levje toalete vsebovala tudi leopardjo obleko in kreacijo z glavo volkulje, ki je po besedah oblikovalca skupaj z levjo obleko ponazarjala "poželenje, ponos in pohlep v Dantejevi ikonični alegoriji. Gre za ročno oblikovano peno, smolo, volno in svileno umetno krzno, ki je ročno poslikano, da je videti kar se da resnično." Modna hiša je ob tem poudarila, da pri oblikovanju ni bila ranjena nobena žival.

Kylie Jenner v levji toaleti modne hiše Schiaparelli na pariškem tednu visoke mode. FOTO: AP icon-expand

Rihanna na Super bowlu razkrila nosečnost Rihanna se je po petih letih vrnila na odrske deske v velikem slogu. Med polčasom je na Super bowlu postregla z venčkom svojih največjih uspešnic, najbolj pa je po nastopu odmevalo razkritje, da pričakuje drugega otroka. Svoj nastop je namreč v rdeči opravi odplesala in odpela noseča, obkrožena s številnimi plesalci v belih opravah. Opravo je poleg ojačanega oprsnega dela sestavljal pajac modne znamke Loewe.

Rihannino opravo je poleg ojačanega oprsnega dela sestavljal pajac modne znamke Loewe. FOTO: AP icon-expand

Met Gala 2023: črno-bela klasika in mačji Jared Leto V Metropolitanskem muzeju v New Yorku se je maja odvil letošnji dogodek Met Gala, ki je bil posvečen delu nemškega modnega oblikovalca Karla Lagerfelda. Zvezde so se po ikoničnih stopnicah sprehodile v črno-belih klasikah, nekaterih bolj, nekaterih manj ekstravagantnih. Največ pozornosti je s hudomušnim kostumom prejel igralec Jared Leto, ki se je oblekel v Karlovo ljubljenko, mačko Choupette.

Jared Leto se je na Met Gali oblekel v Lagerfeldovo ljubljenko, mačko Choupette. FOTO: Profimedia icon-expand

Promocija filma Barbie: modni poklon legendarni lutki Rožnata na tisoč in en način. Tako bi lahko opisali modne izbire igralke Margot Robbie, ki je promocijsko turnejo težko pričakovanega filma o lutki Barbie izkoristila za modni poklon legendarni lutki in med drugim s stilistom Andrewom Mukamalom poustvarila tudi oblačila prve barbike iz leta 1959. Igralka je v sodelovanju s stilistom poskrbela še za en poklon. Na premieri v Seulu je s pomočjo italijanske modne hiše Versace igralka zablestela v dvojni kreaciji, s katero je spominjala na 'day-to-night' barbiko iz leta 1985. Rožnata oblačila so igralko spremljala tudi na rdečih preprogah po drugih mestih, na Barbie modo pa ni pozabila niti med potovanjem. Na letališču so jo tako fotografi večkrat ujeli v rožnatih opravah, za piko na i pa je bila rožnate barve tudi njena potovalna prtljaga.

Margot Robbie kot 'day-to-night' barbika iz leta 1985. FOTO: Instagram - Andrew Mukamal icon-expand

Glasbenici, ki sta sta s turnejama rušili rekorde in navduševali tako glasbeno kot modno Tako Taylor Swift kot Beyoncé sta v letošnjem letu pustili velik glasbeni in modni pečat. Tako The Eras Tour kot Renaissance World Tour sta po poročanju tujih medijev poskrbeli za bolj cvetoče gospodarstvo ameriških in evropskih mest. In še ena skupna točka obeh turnej? Obe sta se preselili na velika platna v kinematografe po vsem svetu, kjer so lahko oboževalci od blizu uživali v številnih modnih poslasticah, od svetlikajočih se kombinezonov do glamuroznih toalet prestižnih modnih oblikovalcev.

Taylor Swift in Beyoncé sta v letošnjem letu pustili velik glasbeni in modni pečat. FOTO: AP icon-expand

Modno neusklajena zakonca Bieber Zakonca Bieber sta se v letošnjem letu spopadala s komentarji in norčevanjem na račun njunega neusklajenega videza. Hailey in Justin sta se namreč na isti dogodek odpravila oblečena popolnoma drugače, manekenka v elegantni obleki in visokih petah, pevec pa v športni opravi. Njun modno neusklajeni trenutek se je javnosti tako vtisnil v spomin, da je bil med praznovanjem noči čarovnic eden izmed priljubljenih kostumov.

Modno neusklajena zakonca Bieber. FOTO: Profimedia icon-expand

Veliki rdeči škornji znamke Mschf Torbica, vidna le pod mikroskopom, čevlji, ki vsebujejo človeško kri, in veliki rdeči škornji so le nekateri izmed podvigov znamke Mschf, ki so pritegnili pozornost javnosti. Veliki rdeči škornji, ki spominjajo na modni kos risanih junakov, so bili razprodani v nekaj minutah, zanje pa je bilo treba odšteti 320 evrov. Za drzno obutev so se odločili številni zvezdniki, med drugim tudi didžej Diplo.