Moda v 2024: vrnitev angelčkov, bizarnost in filmske promocije

Ob izteku leta smo zavrteli čas nazaj in preverili, kateri modni trenutki so se nam letos vtisnili v spomin. Leto 2024 je minilo v znamenju vrnitve angelčkov v spodnjem perilu, promocij težko pričakovanih filmov in hollywoodskih zvezdnic na rdečih preprogah ter bizarnih kosov, ob katerih smo se vprašali, zakaj je 'grda' moda tako moderna?

Angelčki so se vrnili: modna revija Victoria's Secret znova očarala Po daljšem premoru zaradi očitkov o diskriminaciji manekenk močnejših postav in transspolnih manekenk ter povezave med nekdanjim izvršnim direktorjem podjetja in zloglasnim Jeffreyjem Epsteinom so se na modno pisto vrnili Viktorijini angelčki. Modna znamka Victoria's Secret je poskrbela za spektakel, saj so se po šestih letih premora po modni pisti sprehodile svetovno znane manekenke od Tyre Banks do Kate Moss. Kot glavna nastopajoča je pisto zavzela legendarna Cher, ob njej pa sta zapeli še južnoafriška pevka Tyla in K-pop zvezdnica Lisa. "Prebrali smo komentarje in vas slišali. Victoria's Secret se osredotoča na praznovanje in podpiranje vseh žensk, kar se ne bo tako hitro spremenilo," so sporočili organizatorji.

Victorijini angelčki so se vrnili na modno brv. FOTO: AP icon-expand

Zendaya z modnimi poslasticami zaznamovala promocijo nadaljevanja filma Dune Nekoč otroška Disneyjeva zvezda, danes del nove generacije hollywoodskih zvezd. 27-letna Zendaya ne izstopa le s svojim igralskim in glasbenim talentom, ime si je ustvarila tudi v svetu mode in lepote. S pomočjo dolgoletnega prijatelja in stilista Lawa Roacha je med promocijsko turnejo filma Dune: Peščeni planet, drugi del poskrbela za številne modne poslastice – v spomin mnogih modnih navdušencev se je vtisnil trenutek, ko se je na londonski premieri pojavila v robotski opravi iz arhiva pokojnega oblikovalca Thierryja Muglera. Oprava je luč sveta ugledala prvič po letu 1995, ko je bila predstavljena kot del jesensko-zimske kolekcije. Srebrna kovinska oprava pa še zdaleč ni edina modna poslastica, za katero sta poskrbela zvezdnica in njen stilist.

Zendaya v robotski opravi iz arhiva pokojnega oblikovalca Thierryja Muglera. FOTO: AP icon-expand

Modna Žlehtnoba: v čem sta Ariana in Cynthia sijali po svetu? Moda je postala nepogrešljiv del promocije filmov in tega se zavedata tudi igralki Ariana Grande in Cynthia Erivo, zvezdnici filma Žlehtnoba. Obe sta filmsko različico broadwayske predstave promovirali po svetu, ob tem pa se tudi modno poklonili legendarni zgodbi z Broadwaya. Za premiero v Avstraliji je Ariana nadela razkošno rožnato obleko znamke Vivienne Westwood, Cynthia pa je za priložnost nadela črno kreacijo modne hiše Louis Vuitton. Ariana je bila za to priložnost odeta v več kot sto karatov diamantov.

Sidney - Ariana Grande (Vivienne Westwood) in Cynthia Erivo (Louis Vuitton). FOTO: Profimedia icon-expand

Bizarne obleke in čevlji: zakaj je 'grda' moda tako moderna? Lep slovenski pregovor pravi, da imajo vsake oči svojega malarja, a včasih se zdi, da so nekateri modni trendi zares bizarni. "Nerodno in grdo je vsekakor trend te sezone," sta prepričani Niyoshi Shah in Aashumi Mahajan, lastnici spletne trgovine z luksuznimi znamkami. Poudarila sta, da 'grda' moda zajema namenoma neprivlačna oblačila. Med bizarne kose, ki so zaznamovali letošnje leto, so se uvrstili tudi nadvse nenavadni škornji, ki s svojim videzom močno spominjajo na oslovsko kopito. Škornji so hitro preplavili splet in prejeli mešane odzive, vsi, ki so jih želeli obuti, pa so morali zanje odšteti 2390 evrov. Nosila jih je tudi pevka Charli XCX.

Revija francoske modne hiše Maison Margiela Enega največjih pečatov v svetu mode je letos pustila modna revija francoske modne hiše Maison Margiela. Stilski talent in teatralnost oblikovalca Johna Galliana v kombinaciji porcelanastega ličenja legendarne umetnice ličenja Pat McGrath je navdušil marsikoga, iz tega pa je nastal celo TikTok trend, v sklopu katerega so navdušenci nad ličili skušali poustvariti videz s piste.