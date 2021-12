Modna hiša Dior prekinila sodelovanje s Travisom Scottom

Od takrat se proti zvezdniku in organizatorju glasbene prireditve vrstijo večmilijonske tožbe. To pa ni edini udarec za pevsko in poslovno pot ameriškega zvezdnika. Sedaj mu je hrbet obrnila tudi modna znamka Dior. Težko pričakovana kolekcija, utelešenje Scottove estetike s podpisom prestižne modne hiše, januarja ne bo ugledala luči sveta.

''Iz spoštovanja do vseh, ki so jih prizadeli tragični dogodki na Astroworldu, se je Dior odločil za nedoločen čas prestaviti datum izida nove kolekcije Travisa Scotta, ki naj bi bila del kolekcije za poletje 2022,'' so javili predstavniki legendarne modne hiše. Od sodelovanja z znamko Dior si je Scott veliko obetal. Tako bi njegova linija oblačil Cactus Jack za eno sezono zasijala v novi podobi, ki bi jo zasnoval umetniški direktor moških oblačil pri Diorju, Kim Jones. Pred tem je raper sodeloval že z znamkami Nike, McDonald's in Playstation.