Modna ikona Donatella Versace dopolnila 70 let

Po tragični smrti brata in zaupnika, tedaj 50-letnega Giannija Versaceja, se je zdelo, da je zgodba modne hiše Versace končana, a je Donatella stopila iz bratove sence in kot kreativna direktorica nemudoma prevzela odgovornost. Po nemalo težavah je dobila status modne matriarhinje.

Po več desetletjih je Donatelli Versace uspelo, da se je uveljavila v italijanskem modnem svetu, v katerem sicer praviloma prevladujejo moški. Po uspešni karierni poti sedaj 70-letnica velja za pravo modno ikono.

Donatella Versace je dopolnila 70 let. FOTO: Profimedia icon-expand

Tik pred svojim 70. rojstnim dnem je po skoraj treh desetletjih na čelu modne hiše Versace sicer odstopila in predala štafeto mlajši generaciji. Zapustila je mesto kreativne direktorice in naj bi poslej delovala le kot glavna ambasadorka blagovne znamke Versace. Za mnoge je to pomenilo konec nekega legendarnega obdobja. In kmalu po njenem odstopu je Versace prevzel domači konkurent Prada, s čimer pa se je Donatella sprijaznila.

Ko je leta 1997 prevzela modno hišo Versace, je bila nekdanja Giannijeva muza pod velikim pritiskom. Istočasno se je sama spopadala z depresijo in v njenem življenju so bolj kot moda prevladovale droge in odvisnost od lepotne kirurgije. Strokovnjaki so njene prve nove kolekcije kritizirali kot obupne luksuzne smeti, modna hiša pa je vedno bolj tonila v dolgovih. Donatella osebno je dosegla dno. Pomagal ji je njen tesni prijatelj, britanski pevec Elton John, ki jo je prepričal v zdravljenje odvisnosti. In takrat se je začela njena trnova pot navzgor.

V Kalabriji na jugu Italije 2. maja 1955 rojeni Donatelli Versace je na koncu uspelo; modna hiša slavnega imena si je opomogla in začela kovati nove dobičke. Njena blagovna znamka je postala še pomembnejši igralec v svetu mode in prepoznavna tudi za tiste, ki jim moda ni blizu.

