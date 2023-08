Modna ikona Iris Apfel praznovala 102. rojstni dan.

Modna ikona Iris Apfel je nedavno praznovala 102. rojstni dan. Na Instagram , kjer ji sledi 2,8 milijona sledilcev, je ob tem šaljivo zapisala: "Kdo bi si mislil?" Rojena Newyorčanka je že desetletja znano ime v modnih krogih, zato so ji ob zavidljivi starosti na spletu čestitali številni zvezdniki. "Vse najboljše, lepotica," je zapisala pevka Paula Abdul , znan fotograf Bruce Weber pa je na družbeno omrežje zapisal: "Svoji čudoviti prijateljici želim vse najboljše." Rojstnodnevnim čestitkam so se pridružili tudi mehiška zvezdnica Thalia , uradni profil lutke Barbie in številni oboževalci.

Američanka je ugledna podjetnica, notranja oblikovalka in modna ikona. Že kot mlado dekle je začela ustvarjati lastno kolekcijo vpadljivega nakita, po katerem je znana še danes. V mladosti je delala za modno revijo, februarja leta 1948 pa se je poročila s Carlom Apfelom, s katerim sta ustanovila tekstilno podjetje Old World Weavers in ga vodila do upokojitve leta 1992. Njen soprog je umrl leta 2015, par pa nikoli ni imel otrok. Iris, ki potomcev nikoli ni želela imeti, je zato svoje življenje še naprej posvetila karieri.

Po pisanju portala 24sata.hr je Iris v Beli hiši delala tudi za kar devet ameriških predsednikov: Harryja Trumana, Dwighta Eisenhowerja, Johna F. Kennedyja, Lyndona Johnsona, Richarda Nixona, Geralda Forda, Jimmyja Carterja, Ronalda Reagana in Billa Clintona. Oni so bili, kot je nekoč rekla, njene najlažje stranke.

Kasneje si je 102-letnica ustvarila ime tudi med mlajšimi generacijami na družbenih omrežjih, kjer redno deli fotografije svojih ekstravagantnih oprav. "Več je več in manj je dolgočasno," je zapis, ki krasi njen profil na Instagramu, in modna ikona se tega slogana drži.