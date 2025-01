Modna Melania za poslastico poskrbela tudi na plesu po inavguraciji

Ne le, da je poglede ukradla na inavguraciji, kjer je nosila eleganten plašč in velik klobuk, Melania Trump je za modno poslastico poskrbela tudi na plesu po inavguraciji. Prva dama slovenskih korenin je za slavnosten večer nadela dolgo belo toaleto brez naramnic s črnimi detajli, ujemajočo se ogrlico in bele salonarje, svoje lase, ki so bili med dopoldanskimi dolžnostmi spete v elegantno figo, pa je spustila. Svojo najboljšo opravo je nadel tudi Donald Trump, ki je sedaj že vsem dobro poznano modro obleko in rdečo kravato zamenjal za črn metuljček in smoking.