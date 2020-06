Modna oblikovalka Diane von Fürstenberg odpustila 75 odstotkov zaposlenih

Diane von Fürstenberg, priznana modna oblikovalka, je bila zaradi koronavirusa prisiljena sprejeti težko odločitev. Kot piše revija People, naj bi odpustila kar 75 odstotkov delavcev, kar je okoli 400 ljudi. Poleg tega je bila prisiljena zapreti kar 19 svojih trgovin, v katerih je prodajala modne kreacije s svojim podpisom.

Kot poroča portal Business of Fashion, se je modna legenda odločila za zgolj spletno prodajo svojih izdelkov, svoje tovarne pa je ohranila le na Kitajskem. Podjetje naj bi slovelo tudi po tem, da je v zadnjih nekaj letih doživelo kar nekaj prestrukturiranj med sodelavci in po tem, da so se v zadnjih letih branili popustov.

Edina lokacija, kjer bo imela Diana fizično trgovino, je New York, kjer ima modna gurujka tudi svoje pisarne. Zaprli pa bodo podružnice v Veliki Britaniji in Franciji.

Kot poročajo mediji, naj bi bili zaposleni o spremembah v podjetju obveščeni preko elektronske pošte. Najprej naj bi prejeli obvestilo, naj se pripravijo na spremembe in da jih lahko čaka več dela ali pa bodo ostali brez njega. Šele v naslednjem mailu so izvedeli, kakšna usoda jih čaka.