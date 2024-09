Modna oblikovalka Rachel Zoe po 26 letih zakona naznanila ločitev

OGLAS

Rachel Zoe in Rodger Berman sta se razšla po 26 letih zakona."Po 33 letih skupnega življenja in 26 letih zakona sva z Rodgerjem prišla do skupne odločitve, da končava najin zakon," je v ponedeljek na družbenem omrežju objavila modna oblikovalka in dodala:"Neverjetno sva ponosna na ljubečo družino, ki sva si jo ustvarila, in na najine neštete skupne spomine. Najina prioriteta številka ena so bili in vedno bodo najini otroci. Predana sva vzgoji svojih sinov in skupnemu sodelovanju pri številnih podjetjih, ki si jih deliva." Stilistka slavnih je zahtevala zasebnost za svojo družino in podpisala izjavo: "Z ljubeznijo in hvaležnostjo, Rachel & Rodger."

Rachel Zoe FOTO: Profimedia icon-expand

Nekdanji par se je spoznal v študentskih letih na univerzi George Washington leta 1991 in se kasneje leta 1998 tudi poročil. 53-letnica in 55-letni Berman imata 13-letnega sina Skylerja in 11-letnega Kaiusa. Zoe je nazadnje delila posnetek s svojim odtujenim možem na očetovski dan in ga označila za enega najboljših. "Najini fantje so najsrečnejši in zelo smo hvaležni zate," je pripisala pod fotografijo Bermana z njunima sinovoma. Aprila je zvezda serije "Fashionably Late With Rachel Zoe" delila tudi fotografije s svoje poroke, potem ko se je spominjala posebnega dne v svojem podkastu "Climbing in Heels".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zoe in Berman sta pred tem v intervjuju za Well + Good leta 2017 spregovorila o svojem dolgoletnem razmerju. Televizijska osebnost je takrat priznala, da svojo ljubezen najraje izkazuje z majhnimi gestami. Takrat sta pojasnila, da si ne dovolita, da bi držala jezo, in da se o stvareh pogovorita in jih zelo hitro predelata."Vsak, ki naju res dobro pozna, bi rekel, da je najina stopnja okrevanja po nesoglasju najkrajša stopnja okrevanja, kar jih je kdaj videl. Pobotava se v treh do petih minutah. Enostavno pozabiva na to, to se zgodi po milijonih let skupaj," sta povedala.

Rachel Zoe in Rodger Berman sta se razšla po 26 letih zakona. FOTO: Profimedia icon-expand

Zoe je takrat dejala, da njun zakon deluje, ker skrbita drug za drugega. Mama dveh otrok je takrat pojasnila, da ve, kdaj je Rodger lačen, on pa ji na letalo prinese nogavice, ker ve, da jih bo pozabila in jo bo zeblo."Vedno bo spakiral dodaten par majhnih črnih nogavic, ker ve, da jih nimam," je takrat povedala.