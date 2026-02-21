Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Modna oblikovalka Vera Wang zaradi padca opustila umetnostno drsanje

Milano, 21. 02. 2026 10.24 pred 39 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Vera Wang

Modna oblikovalka Vera Wang, ki je obiskala zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini, je obudila spomin na čas, ko se je tudi sama ukvarjala s tekmovalnim umetnostnim drsanjem. V podkastu HuffPost je spregovorila o hudem padcu, ki bi lahko imel resne posledice, odpovedati pa se je morala sanjam o olimpijski medalji.

Vera Wang, ki je tudi članica ameriške dvorane slavnih umetnostnega drsanja, je nedavno spregovorila o času, ko je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja med treningom s svojim drsalnim partnerjem med tekmovanjem v Filadelfiji doživela nevaren padec. Ta jo je med izvajanjem zahtevnega elementa spustil na tla, zaradi česar je padla in začela krvaveti.

Vera Wang s hčerko na zimskih olimpijskih igrah v Milanu.
Vera Wang s hčerko na zimskih olimpijskih igrah v Milanu.
FOTO: Profimedia

Zdaj ena najbolj znanih modnih oblikovalk je dejala, da sta poskušala narediti zahteven element, njen takratni partner pa se je med tem, ko je drsal s hitrostjo 40 kilometrov na uro, spotaknil. "Padla sem, drsela po ledu in pristala na levi strani, rezilo drsalke pa se mi je zarezalo v zadnjico," je povedala Wang in dodala, da je zaradi bolečine padla v nezavest. Na pomoč ji je hitro pritekla trenerska ekipa.

Neuresničene sanje o olimpijski medalji

Wang je leta 1968 s partnerjem Jamesom Stuartom tekmovala na ameriškem prvenstvu v umetnostnem drsanju, vendar se ni nikoli kvalificirala na olimpijske igre. "Bila sem popolnoma pretresena," je priznala v enem od preteklih intervjujev.

Preberi še Mladostna Vera Wang dopolnila 76 let

Kljub temu da sama ni nikoli pridrsala do olimpijske medalje, pa je doživela uspeh kot oblikovalka drsalnih kostumov za največje ameriške zvezde, vključno z olimpijskima prvakoma Evanom Lysacekom in Nathanom Chenom ter dobitnicama medalj Nancy Kerrigan in Michelle Kwan.

Zaradi izjemnega prispevka k športu kot oblikovalka je bila Vera Wang leta 2009 sprejeta v ameriško Dvorano slavnih umetnostnega drsanja.

Razlagalnik

Vera Wang je ameriška modna oblikovalka, ki je postala znana po svojih poročnih oblekah in večernih oblačilih. Preden se je posvetila modi, je bila Vera Wang uspešna umetnostna drsalka, ki je tekmovala na državni ravni v ZDA. Njeno oblikovalsko delo je prepoznavno po eleganci, modernosti in inovativnih pristopih, zaradi česar je postala ena najbolj vplivnih modnih ustvarjalk na svetu.

Umetnostno drsanje je vodni šport, ki združuje drsanje na ledu z elementi plesa in gimnastike. Drsalki ali drsalci izvajajo različne skoke, piruete, korake in druge elemente, ki jih ocenjujejo sodniki glede na tehnično izvedbo in umetniško interpretacijo. Šport ima več disciplin, vključno s posamičnim drsanjem (moški in ženske), plesnimi pari in sinhroniziranim drsanjem.

Ameriška dvorana slavnih umetnostnega drsanja (U.S. Figure Skating Hall of Fame) je priznanje, ki ga podeljujejo ameriški združenju za umetnostno drsanje posameznikom, ki so imeli izjemen prispevek k športu, bodisi kot drsalci, trenerji ali drugi pomembni akterji. Vključitev v dvorano slavnih predstavlja najvišjo čast v ameriškem umetnostnem drsanju in poudarja trajen vpliv posameznika na razvoj in promocijo športa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
vera wang umetnostno drsanje modna oblikovalka padec

Princesi Beatrice in Eugenie po očetovi aretaciji želita zaščititi svoje otroke

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
21. 02. 2026 11.00
Edina na svetu- neprecenljivo!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543