Modna oblikovalka Vera Wang zaradi padca opustila umetnostno drsanje

Vera Wang, ki je tudi članica ameriške dvorane slavnih umetnostnega drsanja, je nedavno spregovorila o času, ko je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja med treningom s svojim drsalnim partnerjem med tekmovanjem v Filadelfiji doživela nevaren padec. Ta jo je med izvajanjem zahtevnega elementa spustil na tla, zaradi česar je padla in začela krvaveti.

Vera Wang s hčerko na zimskih olimpijskih igrah v Milanu. FOTO: Profimedia

Zdaj ena najbolj znanih modnih oblikovalk je dejala, da sta poskušala narediti zahteven element, njen takratni partner pa se je med tem, ko je drsal s hitrostjo 40 kilometrov na uro, spotaknil. "Padla sem, drsela po ledu in pristala na levi strani, rezilo drsalke pa se mi je zarezalo v zadnjico," je povedala Wang in dodala, da je zaradi bolečine padla v nezavest. Na pomoč ji je hitro pritekla trenerska ekipa.

Neuresničene sanje o olimpijski medalji

Wang je leta 1968 s partnerjem Jamesom Stuartom tekmovala na ameriškem prvenstvu v umetnostnem drsanju, vendar se ni nikoli kvalificirala na olimpijske igre. "Bila sem popolnoma pretresena," je priznala v enem od preteklih intervjujev.

Kljub temu da sama ni nikoli pridrsala do olimpijske medalje, pa je doživela uspeh kot oblikovalka drsalnih kostumov za največje ameriške zvezde, vključno z olimpijskima prvakoma Evanom Lysacekom in Nathanom Chenom ter dobitnicama medalj Nancy Kerrigan in Michelle Kwan. Zaradi izjemnega prispevka k športu kot oblikovalka je bila Vera Wang leta 2009 sprejeta v ameriško Dvorano slavnih umetnostnega drsanja.