Modna oblikovalka Vera Wang zaradi padca opustila umetnostno drsanje

Vera Wang, ki je tudi članica ameriške dvorane slavnih umetnostnega drsanja, je nedavno spregovorila o času, ko je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja med treningom s svojim drsalnim partnerjem med tekmovanjem v Filadelfiji doživela nevaren padec. Ta jo je med izvajanjem zahtevnega elementa spustil na tla, zaradi česar je padla in začela krvaveti.
Zdaj ena najbolj znanih modnih oblikovalk je dejala, da sta poskušala narediti zahteven element, njen takratni partner pa se je med tem, ko je drsal s hitrostjo 40 kilometrov na uro, spotaknil. "Padla sem, drsela po ledu in pristala na levi strani, rezilo drsalke pa se mi je zarezalo v zadnjico," je povedala Wang in dodala, da je zaradi bolečine padla v nezavest. Na pomoč ji je hitro pritekla trenerska ekipa.
Neuresničene sanje o olimpijski medalji
Wang je leta 1968 s partnerjem Jamesom Stuartom tekmovala na ameriškem prvenstvu v umetnostnem drsanju, vendar se ni nikoli kvalificirala na olimpijske igre. "Bila sem popolnoma pretresena," je priznala v enem od preteklih intervjujev.
Kljub temu da sama ni nikoli pridrsala do olimpijske medalje, pa je doživela uspeh kot oblikovalka drsalnih kostumov za največje ameriške zvezde, vključno z olimpijskima prvakoma Evanom Lysacekom in Nathanom Chenom ter dobitnicama medalj Nancy Kerrigan in Michelle Kwan.
Zaradi izjemnega prispevka k športu kot oblikovalka je bila Vera Wang leta 2009 sprejeta v ameriško Dvorano slavnih umetnostnega drsanja.
Vera Wang je ameriška modna oblikovalka, ki je postala znana po svojih poročnih oblekah in večernih oblačilih. Preden se je posvetila modi, je bila Vera Wang uspešna umetnostna drsalka, ki je tekmovala na državni ravni v ZDA. Njeno oblikovalsko delo je prepoznavno po eleganci, modernosti in inovativnih pristopih, zaradi česar je postala ena najbolj vplivnih modnih ustvarjalk na svetu.
Umetnostno drsanje je vodni šport, ki združuje drsanje na ledu z elementi plesa in gimnastike. Drsalki ali drsalci izvajajo različne skoke, piruete, korake in druge elemente, ki jih ocenjujejo sodniki glede na tehnično izvedbo in umetniško interpretacijo. Šport ima več disciplin, vključno s posamičnim drsanjem (moški in ženske), plesnimi pari in sinhroniziranim drsanjem.
Ameriška dvorana slavnih umetnostnega drsanja (U.S. Figure Skating Hall of Fame) je priznanje, ki ga podeljujejo ameriški združenju za umetnostno drsanje posameznikom, ki so imeli izjemen prispevek k športu, bodisi kot drsalci, trenerji ali drugi pomembni akterji. Vključitev v dvorano slavnih predstavlja najvišjo čast v ameriškem umetnostnem drsanju in poudarja trajen vpliv posameznika na razvoj in promocijo športa.
