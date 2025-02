Modna rdeča preproga nagrad kritikov: Pastelne barve in črnina

Po težkem začetku leta, ko so se v Los Angelesu borili z uničujočimi požari, se življenje vrača v stare tirnice, nadaljuje pa se tudi sezona podelitve nagrad najboljšim v svetu zabavne industrije. Prvi so slavili glasbeni izvajalci, ki so pred dnevi domov že odnesli grammyje, sedaj pa so najboljše v svetu filma in televizije izbrali še filmski kritiki.

V Los Angelesu so podelili Critics Choice Awards, ko so najboljše iz sveta filma in televizije izbirali filmski kritiki, novinarji in ljubitelji te umetnosti. V vlogi povezovalke slavnostne podelitve je bila že tretjič zapored Chelsea Handler, ki je s šalami spomnila tudi na dramo med soigralcem filma Konča se z nama Justinom Baldonijem in Blake Lively, zvezdniki pa so imeli znova priložnost, da se izkažejo in pokažejo tudi z modnimi izbirami.

Med nominiranci za nagrade, ki so stopili na rdečo preprogo, so bili Cynthia Erivo, Ariana Grande, Zoe Saldaña, Demi Moore, Timothée Chalamet in Angelina Jolie, čeprav vsi domov niso odnesli svojega kipca, pa so bili nekateri med njimi tudi med tistimi, ki so si z izbiro oblačil in dodatkov zaslužili odobravanje modnih strokovnjakov.

