Modna revija Jacquemus: zvezdniški obrazi v čolnih in poklon princesi Di

Dogodka na posestvu, ki leži nedaleč od francoske in modne prestolnice Pariz, so se med drugim udeležili tudi zakonca Beckham, italijanska filmska zvezdnica Monica Bellucci, igralka Eva Longoria, glasbenica Karol G, zvezdnica serije The Crown Claire Foy in manekenka Emily Ratajkowski.

Oblikovalec je zvezdniške goste posedel v čolne, mimo katerih so se po dolgi rdeči preprogi sprehodili manekenke in manekeni. Med njimi sta bili tudi manekenki Kendall Jenner in Gigi Hadid. Prav Kendall je na pisto stopila z biserno ogrlico z draguljem, s katero je spominjala na Dianino ogrlico, ki jo je nosila skupaj z legendarno 'maščevalno obleko' po ločitvi od takrat še princa Charlesa (danes kralj Karel III., op. a.).