Modna revija Victoria's Secret postregla s številnimi presenečenji

Letošnja modna revija Victoria's Secret je potekala v Sony Studios v Los Angelesu, med manekenkami, ki so se letos sprehodile po modni brvi, pa ni manjkalo znanih obrazov, ki z znamko sodelujejo že več let. Eno od presenečenj je bila Brazilka Gisele Bündchen. 46-letnica, ki se je z modnih pist umaknila pred več kot desetimi leti, se je pojavila v videu, ki so ga predvajali med revijo, in napovedala, da jo bo kmalu spet mogoče pogosteje videti.

Bella Hadid FOTO: Profimedia

Gisele se je pojavila v uvodnem videu, ki je bil predvajan med prenosom v živo, tik preden je Bella Hadid stopila na modno pisto. Nosila je rožnato čipkasto spodnje perilo in svileno haljo. "Ste pripravljeni na predstavo?" je vprašala občinstvo. Ponovno se je na zaslonu pojavila na koncu večera, njena prisotnost, čeprav zgolj prek videa, pa je bila toliko večje presenečenje, saj so se le nekaj dni prej pojavile fotografije, na katerih se sprehaja po Miami Beachu s pomočjo bergel, na nogi pa ima ortopedski čevelj.

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Gisele se je sicer prvič na modni reviji Victoria's Secret sprehodila leta 1999, ko je bila stara komaj 19 let. Že naslednje leto je podpisala pogodbo v vrednosti 22 milijonov evrov, s čimer je postala eden najpomembnejših obrazov blagovne znamke.

Navdušila tudi Adriana Lima

Po modni brvi pa se je znova sprehodila Adriana Lima. 45-letna brazilska manekenka je navdušila v neonsko zelenem čipkastem spodnjem perilu, namesto angelskih kril pa je imela pripet aranžma z rožnatimi cvetovi. Lase je imela spuščene, njen videz pa so dopolnjevala ličila nežnih barv.

Adriana Lima FOTO: Profimedia

To je nadaljevanje sodelovanja Lime z Victoria's Secret, ki traja že skoraj tri desetletja. Z blagovno znamko je podpisala pogodbo leta 1998, na modni reviji pa je prvič nastopila leto pozneje. Na modno pisto se je vrnila leta 2024, leto pozneje pa se je na modni reviji Victoria's Secret sprehodila že dvajsetič.

Madžarska manekenka Barbara Palvin na pisti šest tednov po porodu

Prav posebno presenečenje je bila tudi Barbara Palvin, ki se je po modni pisti sprehodila le šest tednov po porodu prve hčerke. 33-letnica je predstavila dva različna videza. V prvem delu revije je nosila bel, bleščeč korzet z visokimi izrezi na bokih in prozornimi detajli. Kombinacijo so dopolnjevala velika bela krila, okrašena z razkošnimi detajli, ki so spominjali na snežinke in kristale.

Barbara Palvin FOTO: Profimedia

Drugič je na pisto stopila v kratkem, prosojnem rožnatem negližeju s čipkastimi detajli in tankimi naramnicami. Videz je dopolnila s sandali z visoko peto. Lase je imela ves čas spuščene in rahlo valovite.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Megan Thee Stalion Profimedia

Modna revija Victoria' s Secret Profimedia

Doutzen Kroes Profimedia

Gigi Hadid Profimedia

Alex Consani Profimedia

Bella Hadid Profimedia

Elsa Hosk Profimedia













V zakulisju je za People spregovorila o vrnitvi na delo tako kmalu po rojstvu hčerke Sylvie. "Jutri bo natanko šest tednov od poroda. Mislim, da se mora v ZDA večina žensk po šestih tednih tako ali tako vrniti na delo, zato to ni nenavadno," je dejala. "Počutim se odlično. Mislim, da je super, da me je ekipa Victoria's Secret povabila na revijo in da na ta način podpiramo ženske," je dodala.

Na pisti tudi hči Kobeja Bryanta

Svoje sanje je s sprehodom po pisti uresničila tudi Natalia Bryant, 23-letna hči pokojnega košarkarskega zvezdnika Kobeja Bryanta. Oblečena je bila v črn modrček z napisom 'Pink', prek katerega je nadela bolero rožnate barve. Videz je dopolnila s kavbojkami, ki so bile pošite z raznobarvnimi kristalčki, torbico, velikimi uhani v obliki srca in pentljo v laseh.

Natalia Bryant FOTO: Profimedia