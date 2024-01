Modna usklajenost na rdeči preprogi podelitve nagrad kritikov

Rdeča barva in cvetje. Tako bi lahko opisali modno usklajenost treh zvezdnic, ki so se udeležile podelitve nagrad Critics Choice Awards 2024. Igralka Emily Blunt, glasbenica Dua Lipa in igralka Margot Robbie so se namreč odločile za zelo podobne toalete, medtem ko so igralke Carey Mulligan, Reese Witherspoon s hčerko in Emma Stone posegle po črni klasiki.

Na rdeči preprogi ni manjkalo niti črno-bele klasike. Za to so poskrbele igralka Sandra Oh, glasbenica Billie Eilish in režiserka Greta Gerwig, ki so posegle po svetlih tonih. Za drznejše kreacije sta se odločili igralki Rosamund Pike in Lily Gladstone, ki sta se odeli v modro, medtem ko je voditeljica Chelsea Handle sijala v rumeni.