Modna Žlehtnoba: v čem sta Ariana in Cynthia sijali po svetu?

Moda je postala nepogrešljiv del promocije filmov in tega se zavedata tudi igralki Ariana Grande in Cynthia Erivo, zvezdnici filma Žlehtnoba. Obe sta filmsko različico broadwayske predstave promovirali širom sveta, ob tem pa postregli s številnimi modnimi poslasticami. V čem sta zvezdnici sijali v Sidneyju, New Yorku, Los Angelesu, Londonu in mehiški prestolnici Ciudad de México?