Modna znamka toži manekenko Kendall Jenner

Modna hiša Liu Jo zvezdnico Kendall Jenner toži zaradi kršitve pogodbe, na podlagi katere so sklenili, da bo manekenka zanje izvedla dve snemanji. Iz tožbe izhaja, da se Jennerjeva drugega snemanja ni udeležila, Liu Jo pa zdaj od nje zahteva 1,5 milijona evrov.

Čeprav je Kendall Jenner v zadnjih letih postala ena izmed najuspešnejših manekenk na svetu, s katero želi sodelovati vsaka modna znamka, se je nedavno znašla v sporu z italijansko modno hišo Liu Jo.

Kendall in modna znamka sta pričeli sodelovati leta 2019, ko je 25-letnica nastopila v prvi od dveh kampanj, za kateri so se dogovorili. Drugo snemanje bi se nato moralo marca lani odviti v Londonu, a je bilo zaradi pandemije odpovedano. Modna hiša je zvezdnici sicer že vnaprej plačala dogovorjeno vsoto, ta pa zaradi prepovedi potovanja ni izpolnila svojega dela dogovora. Pri modnem podjetju so poudarili, da so se z zvezdnico sicer dogovorili za premik snemanja ter ji ponudili "več alternativnih datumov in lokacij," a zvezdnica nobene ponudbe ni potrdila, na koncu pa "zavrnila vse kompromise, ki jih je bila znamka pripravljena sprejeti".

Na tožbo so se že odzvali manekenkini predstavniki, ki so dejali, da tožba nima nikakršne podlage. "V njenem imenu smo Liu Jo ponudili več alternativnih dogovorov. Kendall je želela izpolniti svoj del dogovora in spoštovati pogodbo."

icon-expand Kendall Jenner je v Italijo odpotovala za drugo modno znamko. FOTO: Profimedia