Modni debi sina Gwyneth Paltrow in Chrisa Martina

Sin Gwyneth Paltrow in Chrisa Martina je zvezda nove kampanje modne znamke Burberry. To je modni debi 20-letnega Mosesa Martina, ki sicer študira na prestižni univerzi Brown na Rhode Islandu. Zdi se, da Moses sledi stopinjam starejše sestre Apple, ki že uspešno pluje v modnih vodah, prav tako pa ima v sebi tudi glasbeno žilico, ki jo je podedoval po očetu in frontmanu zasedbe Coldplay.
Kampanja z 20-letnikom je izšla le nekaj tednov po tem, ko se je v nemilosti javnosti znašla njegova slavna mama. Spomnimo, z oskarjem nagrajena igralka je javnost razburila z oglaševanjem luksuznega stanovanjskega kompleksa, ki ga bo izraelsko podjetje zgradilo na nekdanjem palestinskem ozemlju, kjer je včasih stala vas Al-Haram.
Burberry je ena najstarejših in najbolj prepoznavnih britanskih modnih hiš, ki jo je leta 1856 ustanovil Thomas Burberry. Podjetje je svetovno znano predvsem po izumu gabardena, trpežne in vodoodporne tkanine, ter svojem ikoničnem vzorcu karo, ki je postal simbol britanskega luksuza. Skozi desetletja je znamka postala sinonim za klasične trenčkote in visoko modo, ki uspešno združuje bogato dediščino z modernimi trendi.
Univerza Brown, ki se nahaja v Providenceu na Rhode Islandu, je ena izmed osmih elitnih univerz v ZDA, znanih pod imenom 'Ivy League'. Ustanovljena je bila leta 1764 in je znana po svojem progresivnem izobraževalnem pristopu, saj študentom omogoča veliko mero svobode pri izbiri predmetov v okviru tako imenovanega 'odprtega kurikuluma'. Univerza velja za eno najprestižnejših izobraževalnih ustanov na svetu.
Gwyneth Paltrow je priznana ameriška igralka, ki je svojo kariero zaznamovala z nastopi v številnih uspešnih filmih. Leta 1999 je prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo v filmu 'Zaljubljeni Shakespeare'. Poleg igranja je znana tudi kot uspešna podjetnica, saj je ustanovila življenjskostilno znamko Goop, ki se osredotoča na področja zdravja, wellnessa in mode.
Coldplay je britanska rock skupina, ustanovljena leta 1996 v Londonu, ki jo vodi pevec in pianist Chris Martin. Skupina je postala ena najuspešnejših glasbenih zasedb 21. stoletja, znana po svojem prepoznavnem zvoku, ki združuje alternativni rock, pop in elektronske elemente. S svojimi čustvenimi besedili in spektakularnimi koncertnimi nastopi so si prislužili številne glasbene nagrade, vključno z več grammyji, in prodali na milijone albumov po vsem svetu.
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