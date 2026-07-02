Modni debi sina Gwyneth Paltrow in Chrisa Martina

Sin Gwyneth Paltrow in Chrisa Martina je zvezda nove kampanje modne znamke Burberry. To je modni debi 20-letnega Mosesa Martina, ki sicer študira na prestižni univerzi Brown na Rhode Islandu. Zdi se, da Moses sledi stopinjam starejše sestre Apple, ki že uspešno pluje v modnih vodah, prav tako pa ima v sebi tudi glasbeno žilico, ki jo je podedoval po očetu in frontmanu zasedbe Coldplay.