Zvezdnice navdušile s črno-belo drzno eleganco

Sezona filmskih in televizijskih nagrad je v polnem teku in tako so se le teden po podelitvi zlatih globusov največji svetovni zvezdniki spet sprehodili po slavnostni rdeči preprogipodelitve prestižnih nagrad Critics' Choice.

Kako so se zvezdniki in njihovi stilisti odrezali tokrat?

Mnogo zvezdnic je, kot smo od njih vajeni, jemalo dih. Tudi moški so pokazali, da vlagajo vedno več truda v svoj videz, saj so mnogi osupnili z uglajenostjo in eleganco, drugi pa z drznimi modnimi izbirami.