Modni kosi letošnje jeseni

Poletje se je pred dnevi tudi uradno poslovilo in vkorakali smo v jesen. Prehod je bil pospremljen z občutno ohladitvijo, ki je mnoge prisilila k reorganizaciji garderobne omare in iskanju toplih oblačil. Marsikoga to opravilo verjetno še čaka, morda pa ste med tistimi, ki iščete navdih za nakup novih, jesenskih modnih kosov.

Kourtney Kardashian, Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, Penelope Cruz, Joan Smalls, Ashley Graham, Jordyn Woods, Gwen Stefani, Hailey Baldwin in Ariana Grande so le ene izmed zvezdnic, ki so svoja lahkotna oblačila zamenjale za tople, modne puloverje. Fotografi so jih med vsakodnevnimi opravki ujeli v ležernih modnih kosih ohlapnih oblik in prikupnih barv, z zanimivimi potiski ali zgolj vidnimi dizajnerskimi imeni.

Če ste torej razmišljale o tem, da zavržete katerega izmed svojih ohlapnih puloverjev – tega še ne storite. Kombinirajte jih s petkami, škornji ali jeansom, kajti zna se zgoditi, da bodo prav takšni ležerni modni kosi to jesen najbolj 'trendi'.