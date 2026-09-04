Modni maraton Sydney Sweeney na beneškem filmskem festivalu

Med najbolj fotografirane filmske zvezde, ki so ta konec tedna preplavile bližnje Benetke, gotovo spada Sydney Sweeney. Slavno igralko, ki je beneški filmski festival obiskala v družbi partnerja Scooterja Brauna, objektivi spremljajo na vsakem koraku.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Sydney Sweeney na filmskem festivalu v Benetkah Profimedia

Sydney Sweeney na filmskem festivalu v Benetkah Profimedia

Sydney Sweeney na filmskem festivalu v Benetkah Profimedia

Sydney Sweeney na filmskem festivalu v Benetkah Profimedia

Sydney Sweeney na filmskem festivalu v Benetkah Profimedia

Sydney Sweeney na filmskem festivalu v Benetkah Profimedia











28-letnica ima tokrat v Benetkah modne, ne filmskih obveznosti. Italijo je namreč obiskala kot ambasadorka Armani Beauty, ki je uradni pokrovitelj beneškega festivala. Zvezdnica fotografe že več dni navdušuje s svojimi modnimi opravami. Ob prihodu je izbrala kombinacijo kratkega, prosojnega topa z volančki in širokih bermuda hlač, videz pa dopolnila s sončnimi očali in prosojnimi čevlji z visoko peto. Največ pozornosti pa je požela z drzno večerno kreacijo. Oblekla je dolgo črno prosojno obleko, prekrito z bleščicami, pod katero ni nosila modrčka. Videz je dopolnila z visokimi petami in minimalističnim nakitom.

Igralki se je v Italiji pridružil tudi glasbeni mogotec Scooter Braun, s katerim zveze zadnje mesece ne skrivata več pred javnostjo. Fotografi so ju med drugim ujeli med romantično vožnjo z gondolo po beneških kanalih, kjer sta si izmenjevala poljube in nežnosti, skupaj pa sta se pojavila tudi na festivalskih dogodkih.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Sydney Sweeney in Scooter Braun na romantični vožnji z gondolo Profimedia

Sydney Sweeney in Scooter Braun na romantični vožnji z gondolo Profimedia

Sydney Sweeney in Scooter Braun na romantični vožnji z gondolo Profimedia

Sydney Sweeney in Scooter Braun na romantični vožnji z gondolo Profimedia







Benetke imajo za slavni par gotovo poseben pomen. Prav tukaj naj bi se pred dobrim letom začela njuna zgodba. Junija lani sta se namreč udeležila razkošne poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sánchez, le nekaj mesecev pozneje pa so se že pojavile prve govorice o njunem prijateljevanju.