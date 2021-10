Modni oblikovalec hiše Balmain leto po eksploziji in hudih opeklinah: Imel sem srečo

Olivier Rousteing je leto dni po nesreči, v kateri mu je v domači hiši razneslo kamin, spregovoril o grozljivem dogodku in posledicah. Zaradi hudih opeklin je o težki izkušnji dolgo molčal, ko je prišel iz bolnišnice, pa se je popolnoma zakopal v delo. Umetnik je sedaj delil zgovorno fotografijo s pripadajočim zapisom.

Olivier Rousteing, ki kreativno poganja francosko modno hišo Balmain, je po letu dni zbral pogum in spregovoril o nesreči, ki se mu je zgodila in zaradi katere je utrpel hude posledice. Modni oblikovalec, ki je na mesto kreativnega direktorja prestižne znamke stopil leta 2011, je priznal, da je zgodbo skušal dolgo prikrivati: ''Želel sem zgodbo prikriti vsem, tudi ekipi sodelavcev in prijateljem.''

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Umetnik je ob tem delil zgovorno fotografijo, na kateri ima po telesu vidne opekline, ob tem pa je njegovo telo povito v številne povoje. 36-letnik je ob tem zapisal: ''Pred enim letom. Sedaj sem končno pripravljen deliti to. Predolgo sem to skrival in sedaj je čas, da vse izveste.'' Razložil je, da je pred letom dni na njegovem domu razneslo domače ognjišče. Po eksploziji kamina se je naslednje jutro prebudil v pariški bolnišnici Saint Louis. V ustanovi, ki je znana tudi po tem, da se je v njej zdravilo večje število covidnih bolnikov, so zanj lepo poskrbeli, za kar se jim je tudi javno zahvalil. Priznal je, da še sam ne ve, zakaj se je dogodka in z njim povezanih poškodb tako sramoval: ''Ne vem, zakaj me je bilo sram, mogoče zaradi te splošne obsesije s popolnostjo, ki vlada v modnem svetu ter zaradi mojih negotovosti.''

icon-expand Olivier Rousteing je rojen 13. septembra 1985. FOTO: Profimedia

Rousteing se je po nesreči popolnoma predal delu, samo zato, da bi pozabil resničnost, ki ga je doletela. Na koncu je svoje misli, strahove in s tem povezano fizično stanje prenesel na papir, sam se pa v času ustvarjanja in sestankovanj s klienti pogosto skrival za maskami, majicami s puli ovratniki, dolgimi rokavi ter prstani, ki so prekrivali njegove roke. Po letu dni priznava, da se je njegovo zdravstveno stanje izboljšalo, da je srečen in zdrav: ''Šele zdaj sem ugotovil, kako blagoslovljen sem, bogu se zahvalim vsak sleherni dan.'' Nesrečni dogodek označuje kot ponovno rojstvo, kar je dejal tudi ob predstavitvi Balmainove kolekcije pomlad/poletje 2022, ki se je odvila 29. septembra, ko je obeležil tudi desetletje ustvarjanja pri modni hiši. Na Instagramu je ob tem objavil tudi fotografijo, na kateri v črnih oblačilih skriva svojo kožo in dodal, da je preživel ''najtežje poletje svojega življenja.'' Podporo pa so mu ob tem v komentarjih izrazile številne zvezdnice, s katerimi je v preteklosti modno sodeloval, med drugimi Kim Kardashian, Cardi B, La La Anthony, Lily Aldridge in Adriana Lima.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke