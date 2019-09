Modni oblikovalec ustvaril kolekcijo v čast četrt stoletju Prijateljev

Se želite obleči v stilu legendarnih 'Prijateljev'? Zdaj je to mogoče. Modni oblikovalec Ralph Lauren se je namreč 25. obletnici od prve lansirane serije poklonil tako, da je ustvaril novo modno kolekcijo v sodobnejšem duhu oblačil osrednjih igralcev.

22. septembra letos je minilo natanko 25 let, odkar je na televizijske ekrane izšla priljubljena humoristična nanizanka Prijatelji. Kot daje slutiti že sam naslov, serija govori o skupini prijateljev (Rachel Green, Monica Geller, Joey Tribbiani, Chandler Bing, Phoebe Buffay in Ross Geller), ki živijo na Manhattnu v New Yorku in se spopadajo z vsakodnevnimi težavami slehernega posameznika – seveda na zabaven in predvsem prijateljski način.

22. septembra letos je minilo natanko 25 let, odkar je na televizijske ekrane prišla serija Prijatelji FOTO: Profimedia

Serija, ki velja za eno najpriljubljenejših serij vseh časov, je svoje priznanje zdaj dobila tudi v modnih vrstah. Ob proslavitvi četrt stoletja od prvega dela prve sezone se je modni odlikovalecRalph Lauren tako seriji kot osrednjim igralcem poklonil s posebno gesto. Ustvaril je namreč novo modno kolekcijo, ki jo je poimenoval Rachel Green Friends.

Modna kolekcija Rachel Green Friends, pod katero se je podpisal modni oblikovalec Ralph Lauren FOTO: Profimedia

Zakaj ravno Rachel Green Friends? V vlogo Rachel Green je stopila ameriška igralka Jennifer Aniston, ki se je v prvem delu predstavila publiki kot nevesta, ki je pobegnila z lastne poroke. Potem, ko je prišla v New York, je poiskala svojo prijateljico iz otroštva Monico, ki je bila zaposlena kot kuharica. Monica jo je nato seznanila s preostalo družbo in kmalu so vsi skupaj postali neločljivi 'prijatelji'.

V vlogi Rachel Green, po kateri nosi ime celotna kolekcija, smo videli igralko Jennifer Aniston, ki je v 90. veljala za modno ikono FOTO: Profimedia