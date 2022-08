Modni oblikovalec Zac Posen je zaročen

Veselo novico je s svojimi sledilci delil tudi baletnik newyorškega mestnega baleta, ki je ob fotografiji para pred puščicama v mestu duhov Twin Arrows v Arizoni pripisal, da se bosta poročila in da sta to Kupidovi puščici.

Ob objavi novice so se s čestitkami odzvali oblikovalčevi sledilci in znani prijatelji, ki so jima v komentarjih zaželeli veliko sreče. Gledališka in filmska igralka Debra Messing je zapisala: "Mazel tov!!!", kar v dobesednem prevodu pomeni srečno prihodnost. Izraz je judovskega izvora in ga še danes uporabljajo Judje. Igralki Nina Dobrev in Reese Witherspoon pa sta jima preprosto čestitali.

Kdaj sta se začela sestajati, v javnosti ni znano, Posen pa je njuno razmerje uradno priznal na Instagramu aprila 2021. Pred zvezo z Ballom je bil modni oblikovalec v razmerju z modnim urednikom Christopherjem Niquetom.