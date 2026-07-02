Modni spodrsljaj noseče Anne Hathaway

Z oskarjem nagrajena hollywoodska zvezdnica Anne Hathaway , ki se trenutno mudi v New Yorku, se je po ulici sprehodila v rdečem kombinezonu, v katerem je ponosno pokazala svoj nosečniški trebušček. Kljub temu da je žarela, so pozorni očividci opazili, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Igralka je namreč kombinezon oblekla narobe.

Da se ji je zgodil modni spodrsljaj, je zvezdnica spoznala šele, ko so na to opozorili mediji. Ti so se sicer razpisali, kako je igralka ustvarila nov modni trend, 43-letnica pa se je o narobe oblečeni kreaciji na Instagramu pošalila: "A sem jo res? A sem jo? Ja, sem jo."

Napaka igralke je povsem razumljiva, leto 2026 je namreč eno najbolj pestrih in zasedenih v njeni karieri. V dvanajstih mesecih se je in se še bo mudila na promocijah kar petih filmov, od tega dveh najbolj težko pričakovanih, in sicer na promociji nadaljevanja filma Hudičevka v Pradi in filma Christopherja Nolana Odiseja. Poleg tega je v začetku leta izšel še Mother Mary, avgusta in oktobra pa prihajata še filma The End of Oak Street in Verity.