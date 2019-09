'Modni svet mi je skoraj pokvaril igranje'

Britanska manekenka Cara Delevingne je bila v preteklosti obraz več zvenečih modnih imen, med njimi so bili Saint Laurent, Fendi in Pepe Jeans. A imela je še ene sanje – postati igralka na velikem platnu. Ko je imela 20 let, je tako dobila prvo bolj vidno vlogo, in sicer vAni Karenini. Nato so sledile večje vloge v filmih, kot so Kids in Love, Odred odpisanih ter Valerian in mesto tisočerih planetov.

Trenutno zvezdnica igra glavno vlogo v seriji Carnival Row in v intervjuju je priznala, da pot do glavne vloge ni bila lahka oziroma je priznala, da je zaradi manekenstva skoraj obupala nad igro. Namreč, ko je dobila vlogo v Ani Karenini, jo je režiser Joe Wright moral konstantno opozarjati, da preveč pozira: "Ko sem snemala svoj prvi film, me je režiser nenehno moral opominjati, da preveč poziram. Moda je resnično zje**** moje igranje," je brez dlake na jeziku zaupala novinarju.

"Niti na misel mi ni prišlo, da to delam. Kot model se moraš vedno zavedeti, kje je kamere, ko igraš pa moraš na to pozabiti," je še dodala 27-letnica, ki si gradi zelo uspešno igralsko kariero.