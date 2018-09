Modni trendi letošnje jeseni: vračajo se živalski vzorci

Na newyorškem tednu mode, ki je predstavil modne smernice za letošnjo jesen, je prevladoval živalski vzorec. Potiski v imitaciji zebrastih, leopardjih, tigrastih in drugih živalskih vzorcev nas sicer niso nikoli popolnoma zapustili: gre namreč za vzorce, ki so praktično del vsakdana vsake pripadnice nežnejšega spola. Živalski vzorci na rutah, nakitu, čevljih in drugod nekoliko razbijejo monotonijo vsakdanjih oblačil in poskrbijo za popestritev končnega videza.

Zvezdnice, kot sta glasbenici Rita Ora in Lady Gaga, igralka Emma Stone, resničnostna zvezdnica Georgie Clark in manekenki Joanna Krupa ter Jacqui Ainsley, so se kmalu po zaključenem tednu mode v New Yorku odločile za modne kose, na katerih so prevladovali različni živalski vzorci. Utrinke si lahko pogledate v priloženi fotogaleriji.