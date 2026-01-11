Modni vrhunci na preteklih podelitvah zlatih globusov

Pred letom dni je pozornost na rdeči preprogi zlatih globusov z oranžno toaleto francoske modne hiše Louis Vuitton navdušila igralka in pevka Zendaya. Še bolj kot obleka je javnost navdušil razkošen zaročni prstan, ki je krasil njeno roko. Za slednjega je poskrbel njen stanovski kolega in srčni izbranec Tom Holland.

Zendaya (2025) FOTO: AP

Leta 2007 je za sijaj na rdeči preprogi poskrbela glasbena zvezdnica Beyoncé, ki je blestela v zlati obleki, pod katero se je podpisal modni oblikovalec Elie Saab. Dogodka se je udeležila kot nominiranka za najboljšo igralko v muzikalu Sanjske punce.

Beyoncé (2007) FOTO: AP

Minimalizmu se je leta 2019 ognila še ena glasbena zvezdnica Lady Gaga. Pevka, ki je na podelitvi osvojila kipec za najboljšo originalno pesem za svoj hit Shallow iz filma Zvezda je rojena, se je po preprogi sprehodila v dramatični kreaciji modne hiše Valentino.

Lady Gaga (2019) FOTO: AP

S popolnoma nasprotnima modnima okusoma sta leta 1990 in 1999 navdušili Julia Roberts in Angelina Jolie. Prva je kipec osvojila v sivem Armanijevem hlačnem kostimu, druga pa v svetlikajoči se obleki z globokim izrezom modnega oblikovalca Randolpha Duka.

Julia Roberts (1990) in Angelina Jolie (1999) FOTO: AP

Za globok izrez, tokrat na hrbtni strani, se je leta 2017 odločila igralka Lily Collins. Za podelitev zlatih globusov je nadela rožnato obleko modnega oblikovalca Zuhaira Murada.

Lily Collins (2017) FOTO: AP

V zeleni svetlikajoči se oprijeti kreaciji, pod katero se je podpisala modna hiša Gucci, pa je leta 2023 navdušila glasbena zvezdnica Taylor Swift. Kdo bo modne kritike na podelitvi zlatih globusov prepričal letos, bo znano že čez nekaj ur.