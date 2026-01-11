Naslovnica
Tuja scena

Modni vrhunci na preteklih podelitvah zlatih globusov

Los Angeles, 11. 01. 2026 07.00

Avtor:
E.M.
Lady Gaga

V Hollywoodu odštevajo zadnje ure do začetka podelitve zlatih globusov. Tudi letos je pričakovati, da se bodo po rdeči preprogi zvezdniki in zvezdnice sprehodili v dih jemajočih kreacijah. S kakšnimi modnimi poslasticami pa so postregli v preteklih letih?

Pred letom dni je pozornost na rdeči preprogi zlatih globusov z oranžno toaleto francoske modne hiše Louis Vuitton navdušila igralka in pevka Zendaya. Še bolj kot obleka je javnost navdušil razkošen zaročni prstan, ki je krasil njeno roko. Za slednjega je poskrbel njen stanovski kolega in srčni izbranec Tom Holland.

Zendaya (2025)
Zendaya (2025)
FOTO: AP

Leta 2007 je za sijaj na rdeči preprogi poskrbela glasbena zvezdnica Beyoncé, ki je blestela v zlati obleki, pod katero se je podpisal modni oblikovalec Elie Saab. Dogodka se je udeležila kot nominiranka za najboljšo igralko v muzikalu Sanjske punce.

Beyoncé (2007)
Beyoncé (2007)
FOTO: AP

Minimalizmu se je leta 2019 ognila še ena glasbena zvezdnica Lady Gaga. Pevka, ki je na podelitvi osvojila kipec za najboljšo originalno pesem za svoj hit Shallow iz filma Zvezda je rojena, se je po preprogi sprehodila v dramatični kreaciji modne hiše Valentino.

Lady Gaga (2019)
Lady Gaga (2019)
FOTO: AP

S popolnoma nasprotnima modnima okusoma sta leta 1990 in 1999 navdušili Julia Roberts in Angelina Jolie. Prva je kipec osvojila v sivem Armanijevem hlačnem kostimu, druga pa v svetlikajoči se obleki z globokim izrezom modnega oblikovalca Randolpha Duka.

Julia Roberts (1990) in Angelina Jolie (1999)
Julia Roberts (1990) in Angelina Jolie (1999)
FOTO: AP

Za globok izrez, tokrat na hrbtni strani, se je leta 2017 odločila igralka Lily Collins. Za podelitev zlatih globusov je nadela rožnato obleko modnega oblikovalca Zuhaira Murada.

Lily Collins (2017)
Lily Collins (2017)
FOTO: AP

V zeleni svetlikajoči se oprijeti kreaciji, pod katero se je podpisala modna hiša Gucci, pa je leta 2023 navdušila glasbena zvezdnica Taylor Swift. Kdo bo modne kritike na podelitvi zlatih globusov prepričal letos, bo znano že čez nekaj ur.

Taylor Swift (2024)
Taylor Swift (2024)
FOTO: AP
zlati globusi moda zvezdnice rdeča preproga

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
