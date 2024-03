Modno revijo Victorie Beckham zmotile protestnice Pete

Aktivistke za pravice živali so zmotile modno revijo Victorie Beckham na pariškem tednu mode. 49-letna oblikovalka in nekdanja članica skupine Spice Girls se je na koncu modne revije pojavila na modni brvi, od koder je zbranim pošiljala poljubčke in se po pisti sprehodila z berglami, saj si je med vadbo v domači telovadnici nedavno zlomila stopalo.

Na kratko se je ustavila, da je poslala poljub nekomu v množici in rekla "hvala". Medtem ko Victorijina modna znamka ne uporablja krzna ali eksotičnih kož, Peta poudarja, da nekateri njeni modni kosi vsebujejo dodatke usnja. Evropska predsednica Pete Mimi Bekhechi je dejala: "Nobeno oblačilo ali dodatek ni vreden nasilnega zakola in odiranja občutljive in inteligentne živali."

Po modni pisti so se sprehodile z napisi 'Živali niso tkanine' in 'Živelo vegansko usnje'.

"Victorio Beckham pozivamo, naj se namesto tega obrne na etične in okolju prijazne inovacije, ki so danes na voljo, kot je vrhunsko usnje iz jabolk, grozdja, ananasa, gob in še več," je še dodala.

Aktivisti dobrodelne organizacije za pravice živali Peta so znani po svojih motečih protestih in redno demonstrirajo na svetovnih modnih dogodkih – tudi v New Yorku, Londonu in Milanu so bili že v trenutni modni sezoni.