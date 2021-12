Modno usklajena zakonca Bieber objavila romantične trenutke

Slavna zakonca Justin in Hailey Bieber sta delila romantične trenutke s potepanja po Londonu.

Tokrat je 27-letni pevec objavil sedem fotografij iz njegovega zadnjega popotovanja po Londonu, kjer ga je spremljala njegova draga. 27-letnik in njegova srčna izbranka sta se med sprehodom verjetno ogrela s toplim napitkom in se ves čas držala za roke. Na eni od fotografij si izmenjujeta zaljubljene poglede, na drugi se poljubljata, na zadnji pa sta se zaprla kar v telefonsko govorilnico, da sta si vzela nekaj trenutkov za romantiko.

Poleg ljubezni so zaljubljenca grela tudi topla oblačila. 25-letna Hailey je nosila zimski plašč znamke Balenciaga v krem barvi v vrednosti 2.900 dolarjev, kar je nekoliko manj kot 2.600 evrov. Ta modni kos je kombinirala s širokimi kavbojkami, šalom znamke Bottega Veneta v vrednosti 950 dolarjev, kar je približno 842 evrov in superge v vrednosti 170 dolarjev, približno 150 evrov.

Medtem se je njen mož odločil za temnejšo barvo in cenejši plašč v kamelji barvi znamke Paul Smith v vrednosti 1.275 dolarjev, kar je približno 1.130 evrov. Na sebi je imel puli v slonokoščeni barvi in široke hlače, superge Balenciaga in turkizno kapo Neff v vrednosti 16 dolarjev, približno 14 evrov.

Čeprav sta Bieberjeva vedno videti, da sta usklajena, sta prejšnji mesec spregovorila o težavah v njunem razmerju. Baldwinova je odkrito spregovorila o tem, kako se je zlomila, medtem ko se je Bieber boril s težavami v duševnem zdravju, čeprav je na koncu dejala: "Sprejela sem odločitev. Zagotovo vem, da sem to osebo ljubila že zelo dolgo in zdaj ne bi bil čas, da obupam nad njim. Tega mu preprosto ne bi naredila."

Bieber je kmalu zatem svoji ženi za njen 25. rojstni dan napisal čustveno sporočilo: "Življenje ni nikoli imelo smisla, dokler nisi postala moja žena. Nikoli te ne bom nehal ljubiti, nikoli te ne bom nehal držati in nikoli te ne bom nehal varovati," je zapisal. "Ti, moja kraljica, si zame več kot dovolj in živel bom za to, da se boš vsak dan počutila kot kraljica, kakršna si."