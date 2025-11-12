Modri diamant znane vrtnarke na dražbi prodali za več kot 22 milijonov

Diamant so poimenovali po pokojni ameriški vrtnarki in zbirateljici umetniških del Rachel "Bunny" Mellon , ki ga je desetletja nosila na obesku, preden so ga leta 2014 po njeni smrti prodali v dražbeni hiši Sotheby's v New Yorku za 32,6 milijona dolarjev (28,1 milijona evrov). To je bila takrat najvišja dosežena cena za barvni diamant na svetu na kaki dražbi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mellon je bila sicer znana predvsem po tem, da je leta 1961 na prošnjo ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja prenovila rožni vrt Bele hiše.

Najvišjo ceno je omenjena dražbena hiša za kak modri diamant dosegla leta 2016 v Ženevi, ko je 14,62-karatni diamant Oppenheimer Blue prodala za 57,5 milijona ameriških dolarjev (49,7 milijona evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP.