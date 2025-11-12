Svetli način
Modri diamant znane vrtnarke na dražbi prodali za več kot 22 milijonov

Ženeva, 12. 11. 2025 20.59 | Posodobljeno pred 23 minutami

STA , E.K.
Dražbena hiša Christie's je na dražbi v Ženevi v torek za približno 22,2 milijona evrov (25,59 milijona dolarjev) prodala skoraj 10-karatni moder diamant. Dosežena cena za 9,51-karatni diamant v obliki hruške z imenom Mellon Blue, ki je vgrajen v prstan, je bila blizu pričakovane cene med 20 in 30 milijonov dolarjev, so sporočili iz dražbene hiše.

Diamant so poimenovali po pokojni ameriški vrtnarki in zbirateljici umetniških del Rachel "Bunny" Mellon, ki ga je desetletja nosila na obesku, preden so ga leta 2014 po njeni smrti prodali v dražbeni hiši Sotheby's v New Yorku za 32,6 milijona dolarjev (28,1 milijona evrov). To je bila takrat najvišja dosežena cena za barvni diamant na svetu na kaki dražbi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mellon Blue
Mellon Blue FOTO: Profimedia

Mellon je bila sicer znana predvsem po tem, da je leta 1961 na prošnjo ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja prenovila rožni vrt Bele hiše.

Najvišjo ceno je omenjena dražbena hiša za kak modri diamant dosegla leta 2016 v Ženevi, ko je 14,62-karatni diamant Oppenheimer Blue prodala za 57,5 milijona ameriških dolarjev (49,7 milijona evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

