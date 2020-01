Modrica na očesu: Včasih ljubezen boli

Kot pri vsakem kontaktnem športu pa obstaja nevarnost, da pride do poškodb s strani nasprotnika. Tako se je točno to zgodilo zvezdniku, kajti med bojem ga je nasprotnik zadel v predel očesa in mu za spomin pustil podplutbo. Igralec je tako na Instagramu objavil fotografijo modrice in zraven napisal: " Kaiwi Lyman , hvala za darilo. Brez skrbi, v mislih imam darilo tudi zate."

Iz intervjuja pa je razvidno, pa to ni prvi primer, ko je bil deležen poškodbe ali poraza: "Seveda imam dobre dni, ali pa misliš, da ga imaš, nato pa imaš borbo s 65-letnim moškim, ki ima črni pas in te zloži kot papirno sponko."

Kinnaman je debitiral v švedski kriminalki Hitri zaslužek, za vlogo v dotičnem filmu je leta 2011 dobil švedsko različico oskarja, nagrado guldbagge. Nastopil je v filmih, kot so The Darkest Hour, ameriški različici Dekleta z zmajskim tatujem, Safe House, Lola Versus. Knight of Cups, Child 44, Run All Night, RoboCop in Odred odpisanih. Že kmalu po prihodu v Hollywood je dobil tudi glavno moško vlogo v seriji Umor, ki jo lahko spremljate na BRIO.