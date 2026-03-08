Modrosti zvezdnic ob dnevu žena

'Največja nagrada je osebno zadovoljstvo' Glasbena zvezdnica Beyoncé je reviji GQ leta 2024 dejala: "Malo nas je takšnih, ki smo bile že v devetdesetih letih preteklega stoletja naučene pomembnosti duševnega zdravja. Takrat sem imela malo mej, vsemu sem rekla 'da'. Poplačala sem svoje dolgove, delala sem bolj kot kdorkoli, ki ga poznam. In zdaj delam pametneje. Na koncu je največja nagrada osebno zadovoljstvo. Je to, kar sem ustvarila, spodbudilo druge k svobodnemu razmišljanju in veri v nemogoče? Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, potem je to darilo." "Poskušam izzvati sebe in ljudi okoli sebe, da razmišljajo drugače. Mislim, da je velik del uspeha vaš pogled na življenje. Vsako razočaranje je priložnost za rast. Priložnost za spremembo," je še dodala.

'Staranje pomeni sprejeti to, kdo si' Oskarjevka Halle Berry je že leta 2015 za Los Angeles Times dejala: "Sprejeti staranje pomeni spoznati vsako stopnjo, v kateri si, in se s tem sprijazniti. Staranje pomeni sprejeti to, kdo si, in življenje, ki si ga živel, ter znanje in modrost, ki si ju pridobil." 'Slaviti to, kdo si zdaj, kam greš in kje si bil' Glasbena zvezdnica Taylor Swift je za revijo Time leta 2023 povedala: "Vsak del tebe, ki si ga kdajkoli bil, vsaka faza, ki si jo kdajkoli preživel, je bila tisto, kar si v tistem trenutku razrešil z informacijami, ki si jih imel takrat na voljo. Veliko stvari se spominjam z mislijo: 'Vau, pred nekaj leti bi se ob tem morda zdrznila.' Morali bi slaviti to, kdo si zdaj, kam greš in kje si bil."

'Nikoli ne obupajte' Z oskarjem nagrajena igralka Michelle Yeoh je ob prejetju kipca leta 2023 dejala: "To je dokaz, da sanjajte na veliko in sanje se uresničijo. In dame, ne dovolite, da vam kdo reče, da ste že mimo svojih najboljših let. Nikoli ne obupajte." 'Pomembno je najti hvaležnost v svojem življenju' Pevka Demi Lovato je za E! News leta 2018 dejala: "Zelo pomembno je, da poskusiš najti hvaležnost v svojem življenju in se osredotočiš na pozitivne stvari, in ko to zmoreš ali ko zmoreš pomagati drugim, se lahko poglobiš v sebe in na svoje življenje pogledaš z drugačne perspektive. Včasih je res izziv in je res težko, ampak to je nekaj, kar mi pomaga vsak dan, in do zdaj je delovalo."

'Kraljica svojega gradu' Pevka Christina Aguilera je leta 2018 za Billboard dejala: "Že zelo mlada sem se odločila, da moram nekaj storiti zase. Nikoli si nisem želela, da bi mi moški govoril, kaj lahko in česa ne smem početi, kaj lahko in česa ne smem porabiti. Vedno sem vedela, da moram biti kraljica svojega gradu." 'Ko se pogledaš v ogledalo, je bolje, da imaš rad to, kar vidiš' Igralka Sheryl Lee Ralph je ob prejetju nagrade kritikov leta 2023 dejala: "Ljudje te ne morajo oboževati, ljudje te ne morajo imeti radi, ljudje te sploh ne morajo spoštovati. Ampak ko se pogledaš v ogledalo, je bolje, da imaš rad to, kar vidiš. Vsem, ki ste kdaj imeli sanje in ste mislili, da se vaše sanje niso, ne bodo in ne morejo uresničiti - tukaj sem, da vam povem, da tako izgleda vera. Tako izgleda prizadevanje. Nikoli, nikoli ne obupajte nad seboj."

