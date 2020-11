Mohamed Hadid nima denarja, da bi porušil vilo, vredno 40 milijonov evrov

V dokumentih, ki jih je v vpogled dobil britanski medij The Daily Mail , naj bi poslovnež trdil, da bo z rušenjem svoje vile in uničenjem posesti izgubil kar 55 milijonov evrov, ki mu jih nihče ne bo povrnil. Dodal je, da sodišču še vedno dolguje 13 milijonov evrov zaradi sodnih odločb zoper njega (vilo naj bi pred leti namreč zgradil na črno, še piše britanski medij). Povedal je, da posestvo ni več tako veliko, kot je bilo sprva, ko je merilo kar 48 tisoč kvadratnih metrov, in da je okolico doma znatno pomanjšal na, kot se je izrazil, " skromno nepremičnino na ranču" .

Že junija so Mohamedu Hadidu, očetu Belle in Gigi Hadid , na sodišču odredili, da mora porušiti svojo vilo na Bel Airu, ki je vredna kar 40 milijonov evrov. Poslovnež in nepremičninski agent se je pretekli teden znova znašel na sodišču, saj je sodnik želel izvedeti, kako napreduje rušenje vile. Mohamed je pojasnil, da naj bi bil "skoraj brez ficka". Ker je to strošek je posest veliko vredna, se je namreč izgovoril, da za nadaljevanje postopka, ki se je začelo na začetku poletja, nima sredstev.

A Mohamed se je na sodišču znašel ne le zaradi črne gradnje vile, ki je bila nevarnost njemu in vsem, ki jih poslovnež gosti. Na sodišču se je znašel tudi zaradi sosedov. Ti ga namreč tožijo za"dolga leta nočne more", ki so jo preživljali zaradi njegovih muh. Enega od sosedov, Joeja Horacka, je obtožil, da naj bi bil z njim obseden. "V življenju nima ničesar razen mene. Sem njegovo življenje. Obseden je!"je pred časom dejal Mohamed in dodal, da naj bi se sodišče in sosedi obrnili zoper njega, ker naj bi bil vse skupaj le 'politični linč'. "Vsi so rasisti. Popolni rasisti. Tu se dogajajo stvari, ki niso normalne. To vem in o tem sem 100-odstotno prepričan in želim si pisati o tem, želim, da ljudje izvedo, kaj se dogaja."

Za Daily Mail je spregovorila žena soseda Horacka, ki je povedala, da sosedje proti Mohamedu niso nastrojeni zaradi njegovih korenin (prihaja namreč iz Izraela, op. a.), ampak da jih motijo vsa njegova kazniva dejanja. "Gre za njegova kazniva ravnanja in mora prenehati obtoževati mojega moža za svoje zločine." Za kakšne zločine naj bi šlo, ni jasno, a zdi se, da je pred Mohamedom še dolgotrajna bitka.