Mohamed Hadid s čustvenim zapisom vnukinji: je Gigi že rodila?

Vedno več je ugibanj, da naj bi Gigi Hadid in Zayn Malik že postala starša, čeprav uradne informacije še ni. Poročali smo, da je Gigijina sestra Bella oboževalce zmedla z objavo, v kateri je zapisala, da ne more nehati jokati in da ima oba tako zelo rada. Koga je mislila, ni jasno.

Zdaj pa se je s čustvenim zapisom Gigijinemu otroku poklonil še njen oče Mohamed. "Živijo, moja mala vnukinja. To sem jaz in moje srce je srečno, kot je sploh lahko," je začel zapis, napisan na roke in nadaljeval:"Želim ti sonce in luno, želim ti srečne čase. Vedi, da je dedek vedno tu. Zate, ljubezen, bom naredil vse. Slišal sem, da si že na poti. Nasmehnil sem se in si obrisal solzo. Zajokal sem, saj sem vedel, da bo moje srce vedno pripadalo tebi."Ob objavi sebe z Gigi pa je zapisal: "V imenu usmiljenega boga ti želim povedati, da te imam rad in da sem ponosen nate."

Mnogi oboževalci se sprašujejo, ali je Gigi že rodila in informacijo še skriva, saj sta se v dveh dneh s čustvenim zapisom oglasila tako njen oče kot njena sestra. A več bo moral pokazati čas, informacij o porodu za zdaj še ni.